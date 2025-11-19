[인사] 효성그룹 임원 승진 명단

인사입력 :2025/11/19 09:53    수정: 2025/11/19 09:53

류은주 기자

[효성]

◇전무

▲ IT전략실 그룹 IT 담당 문성덕

◇상무B

▲지원본부 총무팀 윤원태

[효성티앤씨]

◇부사장

▲동나이법인장 배인한

◇전무 

▲취저우 스판덱스법인 총경리 임규호

▲스판덱스PU CMO 임장규

◇상무A

▲동나이법인 스판덱스 영업 담당 정영환

◇상무B

▲스판덱스PU 국내영업팀장 이민우

▲중국 가흥법인 기획관리부장 박해동

▲화학PU 정밀화학팀장 장영철

▲철강1PU 후판팀 안정희

[효성화학]

◇전무

▲Optical Film PU장 공명성

[효성중공업]

◇부사장: 

▲건설PU장 박남용

▲중국 남통법인장 배용배

◇전무

▲전력PU 그리드 솔루션 담당 연규찬

◇상무A

▲중공업 지원실 전재형

▲중공업 구매 담당 남경현

▲건설CSO 전석

▲미국 효성HICO 부공장장 이철훈

▲건설PU 기획설계 담당 김세진

◇상무B

▲전력PU 신송전 기술·수행 담당 양항준

▲영국지사장 이영채

▲경영전략실 경영관리팀 이현규

인도 푸네법인 공장장 서소현

▲시드니지사장 전재하

[효성굿스프링스]

◇전무

▲창원공장장 김현식

[효성티앤에스]

◇상무A

▲국내영업본부장 이동훈

◇상무B 

▲개발본부장 백윤길

해외영업본부 마케팅팀장 김수정

[효성네오켐]

◇상무B

▲국내영업팀장 허남기

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
