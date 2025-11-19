[인사] 효성그룹 임원 승진 명단

[효성]
◇전무
▲ IT전략실 그룹 IT 담당 문성덕
◇상무B
▲지원본부 총무팀 윤원태
[효성티앤씨]
◇부사장
▲동나이법인장 배인한
◇전무
▲취저우 스판덱스법인 총경리 임규호
▲스판덱스PU CMO 임장규
◇상무A
▲동나이법인 스판덱스 영업 담당 정영환
◇상무B
▲스판덱스PU 국내영업팀장 이민우
▲중국 가흥법인 기획관리부장 박해동
▲화학PU 정밀화학팀장 장영철
▲철강1PU 후판팀 안정희
[효성화학]
◇전무
▲Optical Film PU장 공명성
[효성중공업]
◇부사장:
▲건설PU장 박남용
▲중국 남통법인장 배용배
◇전무
▲전력PU 그리드 솔루션 담당 연규찬
◇상무A
▲중공업 지원실 전재형
▲중공업 구매 담당 남경현
▲건설CSO 전석
▲미국 효성HICO 부공장장 이철훈
▲건설PU 기획설계 담당 김세진
◇상무B
▲전력PU 신송전 기술·수행 담당 양항준
▲영국지사장 이영채
▲경영전략실 경영관리팀 이현규
▲인도 푸네법인 공장장 서소현
▲시드니지사장 전재하
[효성굿스프링스]
◇전무
▲창원공장장 김현식
[효성티앤에스]
◇상무A
▲국내영업본부장 이동훈
◇상무B
▲개발본부장 백윤길
해외영업본부 마케팅팀장 김수정
[효성네오켐]
◇상무B
▲국내영업팀장 허남기