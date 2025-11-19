닛산, 반도체 칩 공급 차질로 규슈 공장 또 감산

닛산이 차량용 반도체 칩 공급 차질로 일부 공장 생산 감축에 나선다.

18일(현지시간) 로이터통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해, 중국계 반도체 업체 넥스페리아와 관련된 공급 차질 여파가 일본 내 생산에 계속 영향을 미치고 있다며 닛산이 다음 주 규슈 공장에서 차량 생산을 추가로 1천400대 감축할 예정이라고 전했다.

이번 조치는 지난주 900대 감산에 이은 것이다. 해당 관계자는 “이번 감산 대상에는 세레나 미니밴과 현지명 엑스트레일로 알려진 로그 SUV가 포함된다”고 전했다

닛산 엑스트레일 (사진=한국닛산)

로그는 지난해 미국에서 약 24만6천 대가 판매된 닛산의 최다 판매 모델이다. 닛산은 미국 테네시주 스머나 공장에서도 로그를 생산하고 있다.

닛산은 성명에서 "공급이 안정되는 대로 회복하고 고객 인도에 미치는 영향을 최소화할 것"이라며 "관련 위험을 관리하기 위해 필요한 생산 조정을 진행 중”이라고 밝히며 구체적인 내용은 언급하지 않았다.

이번 생산 차질은 닛산에 적잖은 부담으로 작용하고 있다는 평가다. 회계연도 상반기 일본 내 소매 판매가 16.5% 감소한 가운데, 회사의 재무 상황에 대한 소비자 우려가 겹치고 있기 때문이다.

후쿠오카현에 위치한 자회사 닛산 모터 규슈가 운영하는 규슈 공장은 이번 주 월요일 정상 가동을 재개했으나, 관계자에 따르면 이 공장은 24일부터 다시 생산량을 축소할 예정이다. 다만 회사가 대체 부품 확보 등 반도체 공급 상황을 개선할 경우 계획은 변경될 수 있다.

익명의 소식통은 닛산이 도쿄 인근 오파마 공장에서 노트 소형차 생산량을 2주 연속으로 당초 계획보다 줄일 예정이라고 밝히며, 두 공장의 12월 생산 계획은 여전히 검토 중이라고 덧붙였다.

최근 전 세계 완성차 업체들이 넥스페리아 관련 칩 부족으로 비슷한 생산 지연을 겪고 있으나, 혼다처럼 충분한 공급을 확보해 정상 운영을 재개한 기업들도 있다.

넥스페리아를 둘러싼 공급 차질은 네덜란드와 중국 정부 간 갈등에서 비롯됐다. 네덜란드 정부는 9월 말 경제·안보상 우려를 이유로 네덜란드 본사를 둔 넥스페리아 지배권을 넘겨받았고, 이에 중국 상무부는 10월 4일 넥스페리아 중국 공장과 하청업체가 생산한 일부 완제품·부품의 수출을 막는 통제를 발동했다. 이후 양측 협의가 이어지는 가운데 중국은 지난 9일 민수용(민간용) 칩에 한해 수출 통제에서 예외를 허용하겠다고 발표했다.

한편 닛산은 지난달 미국 관세, 반도체 공급 차질 등으로 인해 내년 3월까지 회계연도에 2천750억 엔(약 2조6천억원) 연간 영업손실을 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다