수자원공사, ‘AI 전환 미래전략 콘퍼런스’ 개최

한국수자원공사(K-water·대표 윤석대)는 18일 대전 본사에서 ‘AI전환(AX) 미래전략 콘퍼런스’를 열고, 정부의 AI 대전환 정책과 연계한 공공·산업 분야의 AI 전환 방향을 논의했다.

이번 콘퍼런스는 정부·기업·연구기관의 AX 추진 사례를 공유하고 수자원공사의 AI 전환(AX)의 미래 방향을 모색하고자 마련됐다.

행사에는 AI 관련 다양한 기관 전문가의 발표가 진행됐다. ▲국가AI전략위원회 명승환 교수의 ‘공공부문 AI 대전환 정책’ ▲한국능률협회의 ‘한국수자원공사 AX 전략수립 컨설팅 중간성과’ ▲고려대학교 최상옥 교수의 ‘AX 거버넌스 구축 방안’ ▲한국남부발전의 AX 추진 사례 등이 발표됐다.

명승환 국가AI전략위원회 공공AX분과위원(인하대학교 교수)가 18일 한국수자원공사가 개최한 ‘AI전환(AX) 미래전략 콘퍼런스’에서 ‘공공부문 AI 대전환 정책’을 발표하고 있다.

수자원공사는 이번 콘퍼런스를 계기로 외부 전문가 네트워크를 AX 협력체계로 확장하고, 물관리 전 분야에 AI를 체계적으로 적용하기 위한 실행 로드맵을 정교화할 계획이다. 특히, 단순한 기술 도입을 넘어 조직 전체의 업무 체계와 프로세스를 AI 중심으로 재편하는 ‘AI 거버넌스 및 조직구조 혁신’을 추진한다.

류형주 수자원공사 부사장은 “정부·기업·연구기관의 다양한 선진 사례를 한자리에서 공유하며 AI 거버넌스 구축의 중요성을 재확인한 시간이었다”며 “수자원공사는 정부의 ‘AI 3대 강국’ 도약 정책에 맞춰 국민이 체감할 수 있는 AI 물관리 서비스를 제공하고 공공부문 AI 전환을 선도할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.