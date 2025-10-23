수자원공사, 세계은행과 물관리 디지털·AI 전환 협력 강화

한국수자원공사(K-water·대표 윤석대)은 21일(현지시간) 미국 워싱턴 세계은행 본부에서 물 분야 디지털 및 AI 전환 가속화를 위한 특별 세션을 개최했다고 밝혔다.

이번 세션은 한국녹색성장신탁기금(KGGTF)이 주최한 ‘KGID 2025(Korea Green Innovation Day)’ 공식 프로그램으로, 수자원공사와 세계은행 워터 GP(Global Practice)가 공동으로 진행했다.

수자원공사는 이번 세션에서 대표 물관리 기술을 활용한 AI 정수장을 중심으로, 그간 구축해온 물관리 데이터·대표 사례와 함께 디지털·AI를 접목한 물관리 솔루션을 소개했다.

이 자리에는 인도·몽골 등 여러 개발도상국을 담당하는 세계은행 관계자들이 참석해 높은 관심을 보였고 협력 사업 추진을 위한 면담도 활발하게 이뤄졌다. 이 외에도 세계은행 워터 GP와 ‘디지털·AI 기반 물관리 교류 프로그램’을 2026년 상반기에 한국에서 공동 개최하기로 합의하는 등 협력을 확대했다.

한국수자원공사가 21일(현지시간) 미국 워싱턴 세계은행 본부에서 개최한 ‘물관리의 디지털, AI 혁신’을 주제로 특별 세션에서 패널들이 의견을 교환하고 있다.

사로즈 주마 즈하 세계은행 워터 GP 부문장은 “수자원공사는 KGGTF와 함께 한국의 선진 물관리 기술과 혁신 역량을 개발도상국에 전파하며 큰 역할을 해왔다”며 “이번 세션이 앞으로도 세계은행과 수자원공사의 연계로 글로벌 물관리 혁신의 새로운 장을 여는 계기가 되길 기대한다”고 전했다.

고영공 수자원공사 인재개발원장은 “KGGTF와의 성공적인 협력 경험을 바탕으로, 세계은행 워터 GP와 직접적인 협력 단계로 발전시킬 수 있었다”며 “앞으로도 수자원공사의 디지털·AI 물관리 솔루션을 세계은행의 글로벌 협력 플랫폼과 연계해 국제적 표준으로 확장하고, 세계 물 문제 해결에 적극 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 수자원공사는 최근 사우디아라비아 제다시, 미국 캘리포니아 등 해외 주요 지역의 물관리 디지털트윈 구축 협약을 연이어 이어가고 있으며, 이번 세계은행과의 협력을 통해 물 분야 글로벌 확산 기반을 한층 강화하게 됐다.