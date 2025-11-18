다날투자파트너스, 중소벤처기업부 ‘2025년 팁스 운영사’로 선정

다날은 다날투자파트너스가 중소벤처기업부와 한국엔젤투자협회가 주관하는 ‘2025년도 기술창업투자프로그램(TIPS)’ 운영사로 신규 선정됐다고 18일 밝혔다.

팁스는 민간 주도로 유망 창업기업을 선발해 정부가 연구개발(R&D), 사업화, 해외 진출을 위한 자금을 매칭 지원하는 프로그램이다. 혁신 기술을 보유한 스타트업이 글로벌 시장을 선도할 수 있도록 집중 육성하는 것이 핵심이다.

그동안 다날투자파트너스는 창업기획자이자 벤처캐피탈로서 우수한 창업기업을 발굴하고, 다날 및 계열사와의 사업 연계를 통해 피투자기업의 성장을 지원해 왔다. 이번 팁스 운영사 선정으로, 창업 기업들의 역량 강화와 해외 진출이 한층 가속화될 것으로 기대된다.

팁스 운영사인 다날투자파트너스가 창업기업에 1억원 이상을 투자하면, 정부는 일반트랙의 경우 최대 5억원, 딥테크 트랙 최대 15억원, 글로벌 트랙 최대 12억원의 연구개발 자금을 추가 매칭해 지원한다. 여기에 비(非) 연구개발 연계 지원으로 창업 사업화와 해외 마케팅 분야에서 각각 최대 1억5천만원의 지원도 받을 수 있다. 팁스를 성공적으로 졸업한 기업은 포스트 팁스, 글로벌 팁스 등 후속 지원 사업에도 참여할 수 있다.

다날투자파트너스는 이번 운영사 선정을 계기로 정보통신기술(ICT) 서비스, 핀테크(혁신금융), 콘텐츠, 로봇 분야 등에서 순수 국내 기술을 기반으로 한 글로벌 유망 기업을 집중 지원할 계획이다.

진창용 다날투자파트너스 대표는 “이번 팁스 운영사 선정은 창업 투자사로서의 역량을 인정받은 결과이며, 1세대 벤처 기업이 새로운 창업 세대의 성장을 지원한다는 점에서 의미가 깊다”며 “그룹 차원의 기술 역량과 네트워크를 적극 활용해 유망 스타트업의 사업 확장과 글로벌 경쟁력 확보를 지원하겠다”고 말했다.

한편, 다날은 스타트업 생태계 발전을 위해 지속적으로 출자 및 투자를 이어가고 있으며, 최근에는 벤처사업실을 신설해 창업 기업 대상 보육과 개방형 혁신(오픈이노베이션) 등 다양한 지원 프로그램을 추진하고 있다.