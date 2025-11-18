카카오모빌리티, '중형택시 예약' 19일 시작

카카오모빌리티가 그동안 '벤티'와 '블랙'에서만 제공하던 사전 호출 기능을 중형 가맹택시로 확대한다. 우버 등 경쟁사가 이미 예약 서비스를 운영하는 가운데, 이용량이 가장 많은 중형택시에까지 선택지를 넓히며 본격적인 예약 호출 경쟁이 예상된다.

카카오모빌리티에 따르면 회사는 오는 19일부터 일부 지역에서 중형 가맹 택시 사전 호출 기능의 시범 운영에 들어갈 예정이다.

카카오모빌리티 관계자는 “중형택시가 전체 호출 비중에서 가장 크지만 사전 예약이 불가능해 이용자 요구가 꾸준했다”며 “그동안 블랙과 벤티 서비스에만 제공되던 예약 기능을 중형으로 확대한 것”이라고 설명했다.

서울 시내에서 운행 중인 카카오모빌리티 가맹택시

예약 호출료는 기존 블루 호출료와 유사하거나 약간 더 높은 수준에서 검토 중이다. 다만 구체적인 금액은 시범 운영을 통해 초기 데이터를 수집한 뒤 수요·공급 상황을 반영해 책정할 예정이다.

배차 방식은 예약 시간에 맞춘 우선 배차 구조로, 기사 참여는 의무가 아닌 ‘자율 동의’로 운영된다. 카카오모빌리티는 이번 베타 기간 동안 배차 성공률, 취소율, 이용자 만족도 등 핵심 지표를 확인한 뒤 정식 도입 여부를 판단할 계획이다 .

업계에서는 우버와 타다 등 경쟁사가 이미 예약 기반 호출을 제공하고 있고, 최근 우버 택시가 점유율을 끌어올리는 가운데 카카오가 중형택시까지 사전호출을 열며 서비스 고도화에 나선 것으로 보고 있다.

관련기사

예약 호출이 플랫폼 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡은 만큼, 카카오모빌리티 역시 뒤늦게 표준화 흐름에 합류했다는 분석이다. 실제로 우버의 경우 서울 지역 내에서 3~4% 수준이던 점유율을 7~8% 정도 수준으로 끌어올린 것으로 파악된다.

다만 카카오모빌리티는 경쟁사 의식 여부에 대해서는 선을 그었다. 관계자는 “우버 등 해외 플랫폼에서는 사전 호출이 이미 일반화돼 있다”며 “경쟁이라기보다는 이미 해외에서 익숙한 기능을 제공하게 된 것”이라고 말했다.