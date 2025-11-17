건국대, 올해 마지막 입학전형 설명회 연다

건국대학교(총장 원종필)는 오는 12월 26일 건국대 학생회관 프라임홀에서 ‘2025년 ASK:U 정시 입학전형설명회’를 개최한다. 설명회는 고교교육 기여대학 지원사업의 일환으로 진행되며, 수험생과 학부모에게 정시 모집 관련 정보를 직접 제공하는 프로그램이다.

건국대는 지난 8월까지 총 4회에 걸친 ‘ASK:U 수시 입학전형설명회’를 성황리에 마무리했다. 올해 마지막 회차를 정시 모집 설명회로 준비했다.

건국대학교가 지난 8월 실시한 ‘2025 ASK:U 입학전형설명회’

설명회는 ▲2026학년도 수능 결과 분석 및 정시 지원 전략 ▲2026학년도 건국대 정시 모집 안내 ▲고3 수험생 대상 일대일 정시 지원 상담 ▲단과 대학별 학과 안내 등 다양한 프로그램으로 구성된다. 이를 통해 정시 원서접수를 앞둔 수험생들이 합리적인 지원 전략을 세울 수 있도록 돕는다.

참가 신청은 12월 8일 오전 10시부터 건국대학교 입학처 홈페이지에서 선착순으로 받는다. 설명회 참가자는 총 350명을 모집한다. 특히 일대일 상담 프로그램은 별도로 선착순 150팀을 대상으로 운영, 정시 원서접수를 앞둔 수험생들에게 맞춤형 입시 상담을 제공할 예정이다.

건국대는 이번 프로그램으로 수험생과 학부모의 입시 정보 접근성과 이해도를 높이고, 학교와의 직접적인 소통을 강화함으로써 더욱 신뢰받는 입시 시스템을 구축해 나간다는 계획이다.