[미장브리핑] 美 9월 고용보고서·연준 의사록 공개 주목

▲미국 노동통계국 20일(현지시간) 9월 고용보고서 결과 발표. 시장에서는 9월 신규 고용이 5만~5만4천명 늘어나 전월 2만2천명 증가 대비 더 확대될 것으로 관측. 실업률은 4.3%로 전얼과 동일.

▲19일 미국 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개. 10월부터 2회 연속 0.25%p 금리 인하한 배경과 12월 인하에 대한 평가 등을 가늠할 수있을 것으로 보여.

▲엔비디아(Nvidia) 19일 3분기 실적 발표. 시장에서는 3분기 매출은 548억달러, 주당 순이익 1.25달러로 전년 동기 대비 각각 56%, 50% 늘어날 것으로 내다봐. 신제품 블랙웰과 루빈의 출하 규모가 예쌍을 넘어설 것으로 전망.

▲스티브 미란 연준 이사는 최근 발표되는 경제지표들이 대부분 완화적 통화정책을 시행할 수 있는 근거라고 주장. 일부 인플레이션 지표들은 상승하지만 노동시장 지표들이 약해지고 있다고 지적.

▲로리 로건 미국 댈러스 연방은행 총재는 연 2%라는 인플레이션 목표 달성에 매우 오랜 시간이 걸릴 수 있다고 언급. 노동시장이 냉각되고 있다는 설득력 있는 지표를 확인하지 못한다면 금리 인하 지지 어렵다고 말해.