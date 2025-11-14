원·달러 환율 1450원대로 급락…"가용수단 적극 활용 대처"

외환당국이 원화 약세에 적극적으로 대처하겠다는 구두 개입에 나서면서 원·달러 환율이 급락했다.

14일 오후 1시 26분 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1456.9원대로 1450원대서 움직이고 있다.

전 거래일 1471원까지 치솟은 원·달러 환율은 정부가 개입을 시사하면서 10원대 급락하는 흐름을 보였다.

(사진=이미지투데이)

이날 오전 열린 '시장상황 점검회의'에 참석한 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 원·달러 환율이 한때 1470원을 상회하는 등 외환시장의 불확실성이 확대되고 있는 상황을 우려했다.

참석자들은 "시장 참가자들의 원화 약세 기대가 고착화돼 환율 하방 경직성에 중대한 영향을 미칠 수 있다"며 "가용 수단을 적극 활용해 대처에 나갈 필요가 있다"고 의견을 모았다.

특히 당국은 원화 약세를 최근 거주자들의 해외 투자 확대 등에 기인하고 있다고 분석하고 있다.

회의 참석자들은 "해외투자에 따른 외환수급 불균형이 지속되는 경우에 대비해 구조적인 외화 수급 개선이 필요하다"며 "환율 상승 원인에 대해 면밀히 분석하고, 국민연금과 수출업체 등 주요 수급주체들과 긴밀히 논의의해 환율 안정 방안을 마련할 예정"이라고 설명했다.

앞서 최근 이창용 한은 총재는 블룸버그와의 인터뷰에서 "원화가 글로벌 벌금융위기 이후 최저 수준에 근접했다"며 "미국의 인공지능(AI) 주식 변동성부터 미·중 무역 역학 변화까지 외부 요인에 기인하지만 불확실성에 지나치게 민감히 반응하고 있는 것으로 보인다"고 밝힌 바 있다.