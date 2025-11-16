크림 "올겨울 패션 키워드 ‘그래놀라 코어’"

한정판 거래 플랫폼 크림(KREAM, 대표 김창욱)이 10월 거래 데이터를 분석한 결과, 올겨울 패션 트렌드의 핵심 키워드로 ‘그래놀라 코어’를 제시했다.

‘그래놀라 코어’는 ‘그래놀라를 먹을 것 같은 건강한 사람’에서 비롯된 용어로 자연 친화적인 라이프스타일과 아웃도어 감성을 표현하는 트렌드다. 이러한 트렌드에 맞춰 자연을 담은 컬러와 실용적이면서도 감각적인 스타일이 주목받고 있다. 아크테릭스, 몽벨, 노스페이스, 살로몬 등 대표적인 브랜드를 중심으로 비니 등 관련 아이템의 인기가 높아지는 중이다.

크림이 10월 발표한 패션 트렌드 리포트 ‘크것이 알고싶다(크알)’에 따르면, 10월 한 달간 패딩과 바람막이의 거래액은 전년 동기 대비 각각 108%, 28% 증가했다. 이른 추위로 아우터 수요가 앞당겨진 영향과 더불어 자유롭고 활동적인 아웃도어 감성을 반영한 ‘그래놀라 코어’ 스타일의 확산이 영향을 미친 것으로 분석된다.

실제 패딩 카테고리에서는 인기 브랜드 순위가 럭셔리 중심에서 ‘그래놀라 코어’ 브랜드 중심으로 변동됐다. 전년 동기 대비 몽클레어, 스톤 아일랜드, 프라다 등의 거래액 증가세는 주춤한 반면, 노스페이스, 아크테릭스, 살로몬은 상승세를 보였다. 이 중 노스페이스의 거래액은 253% 급증하며 대표적인 ‘그래놀라 코어’ 브랜드로 자리매김했다. 패딩 거래액 상위 10개 제품 중 노스페이스 상품이 절반을 차지하면서 대표 모델인 ‘벤투스’ 외에도 ‘웨이브’, ‘마티에르’ 등 다양한 제품 라인업이 인기를 얻고 있다.

자연스러운 컬러를 내세운 패딩의 거래도 늘었다. ‘산산기어 서픽스 푸퍼 자켓 그레이’는 발매가 대비 335% 향상된 프리미엄 가격에 거래되는 등 자연의 질감을 담은 컬러 아이템이 주목받았다.

바람막이 카테고리에도 ‘그래놀라 코어’의 영향력이 반영됐다. 아크테릭스의 거래액은 전년 동기 대비 73% 증가하며 2년 연속 거래액 1위를 기록했고, 노스페이스, 살로몬도 상승세를 이어갔다.

또한, 비니는 ‘그래놀라 코어’를 완성하는 핵심 아이템으로 부상했다. 전체 거래액은 소폭 감소했으나, 10대 남성층에서 거래액이 41% 증가했다. 독특한 패턴이 특징인 ‘아크테릭스 버드 헤드 토크 오르카’는 발매가 대비 최고 14% 향상된 프리미엄 가격으로 거래되기도 했다.

크림 관계자는 “크림은 패션 트렌드가 가장 빠르게 반영되는 플랫폼으로, 10월 거래 데이터 분석 결과 ‘그래놀라 코어’ 트렌드가 급부상한 점을 확인할 수 있었다”라며 “11월에도 관련 아이템의 인기가 지속되고 있어 앞으로도 ‘그래놀라 코어’가 패션 트렌드를 선도할 것으로 예상한다”고 말했다.