높아지는 수출 문턱…다쏘시스템 "탄소 데이터가 경쟁력"

유럽이 수출 제품에 환경 데이터를 의무화하면서, 제품 품질이나 가격보다 탄소 데이터 투명성이 산업 경쟁력으로 떠오르고 있다. 단순한 환경 규제 수준을 넘어, 글로벌 공급망에 참여하기 위한 필수 조건으로 자리 잡았다.

16일 IT 업계에 따르면 다쏘시스템은 지난 10월 말 바이오소재 스타트업 마이셀 손잡고 전과정평가(LCA)와 디지털 제품여권(LPP)를 코피니티엑스와 연계하는 프로젝트를 공식 수주했다. 처음 이번 프로젝트는 국내 기업이 LCA과 DPP, 지속가능성을 통합 도입한 첫 사례로 평가받고 있다.

또 부산에서는 다쏘시스템코리아를 비롯한 SK AX, IBCT, 코피니티엑스 등 4개 기업이 '수출 경쟁력 강화를 위한 LCA·DPP 활용 전략 컨퍼런스'를 열고, 한국 제조업의 대응 전략을 본격적으로 논의했다.

LCA는 제품의 원료 취득, 제조, 운송, 사용, 폐기에 이르는 전 생애 주기 환경 영향을 정량적으로 평가하는 과학적 방법론이다. 단순히 공정 단계의 탄소 배출량만이 아니라, 원료의 조달 경로와 재활용 여부까지 포함해 전체 시스템 차원에서 환경 영향을 계산한다.

이 LCA를 기반으로 등장한 글로벌 제도가 DPP다. 이는 모든 제조품이 수출될 때 생산 과정과 탄소 배출 이력 등 제품의 생애 정보를 담은 디지털 여권(QR 코드 등)을 제출해야 하는 제도다. DPP의 핵심 입력값은 제품 탄소발자국(PCF)이며, ISO 14067 표준에 따라 LCA 기법으로 산출된 수치다.

유럽이 강조하는 '데이터 스페이스' 구조도 핵심이다. 이는 기업이 각자 데이터를 보유한 상태에서 필요한 순간에만 일부 정보를 공유하는 방식이다. 글로벌 공급망 전체 투명성을 강화하는 개념으로 알려졌다. 자동차 산업용 글로벌 표준 플랫폼 '카테나엑스(Catena-X)'가 대표적이다.

유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(CBAM), 배터리법, 지속가능 제품 규제(ESPR) 등 강력한 환경 법안을 도입하며 환경 규제를 산업 전략의 축으로 삼고 있다. 지난해 7월 DPP 제도를 발효했으며, 배터리 산업에도 2027년 2월부터 DPP 의무 적용하겠다고 밝혔다.

업계에선 한국 제조업 전반에 해당 규제가 직접적인 영향을 미칠 것이란 예상이 나오고 있다. DPP 미도입 시 EU 수출이 사실상 제한될 것이란 이유에서다.

현재 국내 제조업체는 이런 데이터를 수집하거나 정리할 체계를 갖추지 못했다는 지적이 나오고 있다. 기업이 생산 현장에서 전력 사용량을 비롯한 원자재 투입량, 생산량, 설비 운영 데이터 등 방대한 정보를 이미 수집하고 있지만, 이를 국제 표준에 맞는 탄소 데이터로 전환해 제출하는 체계는 아직 갖추지 못한 실정이다.

다쏘시스템 "3DX, 데이터 수집·분석·교환까지 전체 지원"

다쏘시스템은 글로벌 규제 변화가 국내 산업 운영 방식을 전면 재설계할 것으로 진단했다. 이에 대응하기 위한 핵심 기반으로 3D익스피리언스(3DX) 플랫폼을 제시했다.

3DX 플랫폼은 기업이 생산 과정에서 발생하는 방대한 데이터를 탄소 정보 중심의 디지털 자산으로 전환할 수 있도록 설계된 도구다. 설계·조달·생산 등 제품 전 주기에서 생성되는 데이터를 자동 수집한 뒤, 국제 표준 ISO 14067 방식으로 탄소 배출량을 계산해 실시간 전과정평가(LCA)로 변환한다.

이 플랫폼은 단순한 수치 산출을 넘어, 공정별·부품별·원자재별로 세분된 탄소 정보를 구조적으로 통합해 기업이 제품 단위의 환경 데이터를 정교하게 관리하도록 지원하는 것이 특징이다.

이후 3DX는 LCA 데이터 바탕으로 DPP 패키지를 자동 생성한다. 카네나엑스, 코피니티엑스 등 글로벌 공급망 네트워크와 연계해 해외 규제 기관이 요구하는 형식으로 데이터를 제출할 수 있도록 돕는다. 기업은 기존 생산관리 시스템을 바꾸지 않아도 DPP 의무화 규제에 대응할 수 있는 기반을 마련할 수 있다.

다쏘시스템은 3DX를 단순한 보고서 자동화가 아니라 설계부터 생산, 규제 대응까지 한 흐름으로 통합하는 디지털 전환의 핵심 인프라라고 재차 강조했다. 3DX를 통해 기업이 탄소 데이터를 스스로 생성, 관리하고 국제 표준에 맞춰 변환할 수 있는 구조를 갖추는 것이 향후 수출 경쟁력이라는 설명이다.

다쏘시스템코리아 김현 파트너는 컨퍼런스에서 "한국은 높은 제조 역량에도 불구하고 산업 전반의 디지털화는 아직 부족하다"며 "LCA와 DPP를 단순한 보고 체계가 아닌 실행 가능한 데이터 기반으로 전환해야 한다"고 강조했다.