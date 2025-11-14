현대차그룹 "어려운 협상 거친 정부 감사…내실 더욱 다져나갈 것"

현대자동차그룹이 한·미 관세협상 팩트시트 공동 발표에 감사의 뜻을 밝혔다.

현대차그룹은 14일 입장문을 내고 "앞으로도 관세의 영향을 최소화하기 위해 다각적 방안을 추진하는 동시에 품질 및 브랜드 경쟁력 강화와 기술 혁신 등을 통해 내실을 더욱 다져나갈 계획"이라고 밝혔다.

이어 "어려운 협상과정을 거쳐 관세 타결 그리고 조인트 팩트시트 발표, 투자펀드 MOU 체결까지 대한민국의 국익을 위해 헌신적으로 노력해 주신 정부에 감사드린다"고 했다.

기아 화성 EVO Plant East 준공식과 West 기공식에 참석한 김민석 국무총리(왼쪽에서 두번째)와 정의선 현대차그룹 회장이 대화를 나누고 있다.

한편 이날 발표된 한·미 정상회담 공동 팩트시트에 따르면 미국은 한국산 자동차 및 부품, 원목, 목재, 목재 제품에 대한 무역확장법 232조 관세를 15%로 낮추기로 했다.

하향된 관세가 적용되는 시점은 명시되지 않았지만, 이번 팩트시트 발표에 따라 국내 자동차 업계는 기존 25% 관세 대비 10%p(포인트) 낮은 관세를 적용받게 됐다.