"월 40만원에 나도 GV80 오너"…제네시스, G80·GV80 특별 혜택 실시

G80·GV80 1천대 대상 월 납입금 40만원대 구매 혜택 제공

제네시스 브랜드(제네시스)가 코리아 세일 페스타와 함께 G80, GV80 특별 혜택을 적용한 '8040 프로모션'을 진행한다고 14일 밝혔다.

제네시스는 '8040 프로모션'을 통해 G80, GV80(GV80 쿠페 포함) 등 두 차종의 2.5 터보 모델 1천대를 한정해 월 40만원대에 구매할 수 있는 혜택을 제공한다.

이번 프로모션을 통해 G80, GV80를 구매하는 경우 고객들은 200만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

또한 차량 가격의 일부를 일정 기간 동안 유예하고, 유예 기간 동안 잔금과 잔금의 이자, 유예금의 이자를 납부한 뒤 만기 시 차량을 반납하는 '모빌리티 차량 반납 유예 할부' 원금 유예율을 68%(기존 60%)까지 적용 받을 수 있다.

G80의 경우 현재 진행중인 ▲코리아 세일 페스타 혜택 300만원 ▲'8040 프로모션' 특별조건 200만원을 적용하면 500만원의 혜택을 받을 수 있다.

만약 현대차·제네시스 고객은 인증중고차에 차량을 매각하고 15일 이내 제네시스 신차를 구매하면 받을 수 있는 ▲트레이드 인 혜택 200만원을 더하면 총 700만원의 가격 혜택이 적용된다.

여기에 '모빌리티 차량 반납 유예 할부' 상품을 통해 원금 유예율 68%를 적용 받으면 40만원대의 월 납입금으로 구매가 가능하며, 기존 유예율 60% 대비 약 649만원의 혜택을 적용 받을 수 있다.

GV80의 경우 ▲코리아세일페스타 혜택 500만원 ▲8040 프로모션 특별조건 200만원 ▲트레이드 인 혜택 200만원까지 모두 더하면 총 900만원이 할인되며, 여기에 '모빌리티 차량 반납 유예 할부' 적용 시 40만원대의 월 납입금, 약 716만원의 혜택을 적용 받아 구매할 수 있다.

제네시스 관계자는 "11월은 코리아 세일 페스타와 함께 최대 가격 혜택이 마련된 제네시스 구매 최적기"라며, "합리적인 월 납입금으로 보다 많은 고객이 제네시스의 차별화된 상품과 서비스를 경험하길 바란다"라고 밝혔다.

한편 제네시스는 내연기관 전 차종에 대해서도 합리적인 월 납입금을 제공하기 위해 모든 오토 할부 금리를 0.5% 인하해 제네시스를 선택하는 고객들의 부담을 낮췄다.

