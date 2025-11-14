"벤츠 1년 대여론 부족"…청라 전기차 화재 주민들, 단체 항의 나서

지난해 인천 서구 청라 아파트 지하주차장에서 발생한 메르세데스-벤츠 전기차 화재로 피해를 입은 입주민들이 추가 보상을 요구하며 단체 항의에 나섰다. 벤츠코리아는 당시 전손·반손 피해를 본 입주민 131가구에 E200 131대를 1년간 대여해주고 45억원을 기부한 바 있다.

벤츠코리아가 대여 기간을 한 차례 연장했지만, 기간이 다음 달 종료될 예정이어서 차량 반납을 앞둔 입주민들의 불안이 커지고 있다.

14일 벤츠코리아가 인천 파라다이스시티에서 개최한 '메르세데스-벤츠 미래 전략 간담회' 현장에는 청라제일풍경채 2차 피해대책위원회가 모여 '벤츠 아웃(OUT)'를 외치며 단체 집회를 진행했다.

청라제일풍경채 2차 피해대책위원회 (사진=지디넷코리아)

마티아스 바이틀 벤츠코리아 대표이사는 이날 현장에서 "청라 화재로 피해를 입으신 모든 주민들께 다시 한번 깊은 유감을 전한다"며 "현재도 수사가 진행 중이며 최종 결과가 나오지 않은 상황"이라고 말했다.

이어 그는 "벤츠는 청라 주민들의 정상적인 생활 복귀를 위해서 최대한 빨리 복귀할 수 있도록 최선을 다해서 많은 지원들을 하고 있다"며 "주민들과 심층적인 대화도 나누고 있고 또한 정기적인 대화와 만남을 가지고 있다"고 부연했다.

그러면서 "최선의 노력을 다해서 이번 사고로 인해서 피해를 보신 모든 주민들께 응당 받으셔야하는 지원들을 최선을 다해 제공해 드리고자 노력하고 있다"고 강조했다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠코리아 대표이사와 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 AG 이사회 의장 (사진=지디넷코리아)

한편 당시 화재는 작년 8월 1일 오전 지하 1층 일반차량 주차구역에 세워져 있던 벤츠 전기차(EQE350)에서 열폭주 현상이 발생하며 시작됐다. 이 불로 주민 23명이 연기 흡입으로 병원에 이송됐고, 차량 959대가 전소·반소 또는 그을림 피해를 입었다.

소방 당국은 입주민들의 재산 피해액을 약 38억원(부동산 24억원, 동산 14억원)으로 집계했다.

경찰은 전담팀을 꾸려 국립과학수사연구원, 소방 당국, 벤츠 코리아와 합동 감식 및 정밀검사 등을 진행했으나 '외부 충격에 의한 차량 하부 배터리 팩 손상' 가능성만 제기됐을 뿐 정확한 발화 원인이 규명되지 않아 책임 소재를 밝히는데 난항을 겪고 있는 상황이다.