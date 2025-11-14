넷마블 '몬길: 스타 다이브', 한국의 멋 담은 신규 지역 '수라' 공개

[지스타2025] 넷마블관에서 게임 시연 가능

2025/11/14

[부산=최병준, 이도원, 김한준, 정진성 기자] 넷마블의 신작 ‘몬길: 스타 다이브’가 지스타2025 현장에 모습을 드러낸 가운데, 신규 트레일러 영상과 지역을 공개해 주목을 받았다. 

넷마블(대표 김병규)은 지난 13일 지스타2025 개막 첫날 ‘몬길: 스타 다이브’의 신규 트레일러 영상을 공개하고 한국의 멋을 담은 신규 지역 ‘수라’를 선보였다.

‘수라’는 ‘에스데’, ‘플레아’, ‘레이나’ 등 9기사단의 여정이 끝난 후 새로운 이야기가 펼쳐지는 신규 지역이다. 주인공 일행이 처음 도착하는 ‘낙산’ 마을을 중심으로 인간 이외에 도깨비나 다양한 아인종들이 함께 살아가는 터전이며, ‘몬길: 스타 다이브’ 인기 캐릭터 ‘미나’의 이야기가 시작되는 무대라고 회사 측은 설명했다. 

넷마블 ‘몬길 스타 다이브’, 한국의 멋 담은 신규지역 ‘수라’ 공개.

이번 신규 영상에는 한국의 멋과 정취를 살린 신규 지역 ‘수라’의 ‘낙산’ 마을과 다양한 등장인물들이 처음으로 공개됐다. ‘낙산’ 마을 곳곳에는 건축과 문양, 색감 등 한국적 아름다움이 자연스럽게 녹아있으며, 앞서 공개된 ‘산군’을 포함해 ‘지원’, ‘가비’ 등 매력적인 한국 콘셉트 캐릭터들도 등장한다.

또 ‘수라’ 지역에서는 한국 도깨비 보스몬스터 ‘두억시니’, 호랑이를 잡는 부대 착호갑사를 모티브로 한 보스몬스터 ‘한울’을 만나볼 수 있다. ‘지스타 2025’ 넷마블관 방문객들은 게임 시연과 무대 이벤트를 통해 신규 콘텐츠들을 먼저 체험 가능하다.

‘몬길: 스타 다이브’는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작으로, ▲언리얼 엔진5 기반의 고퀄리티 스토리 연출 ▲3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 시원한 전투 액션 ▲몬스터를 포획·수집·합성하는 ‘몬스터링 컬렉팅’ 등이 특징이다.

이 게임은 PC·모바일·콘솔 멀티 플랫폼으로 개발되고 있으며 글로벌 사전등록을 진행 중이다. 지스타 넷마블관에는 ‘몬길: 스타 다이브’ 시연대가 마련되며, 인플루언서 보스 토벌 대전과 개발자 토크쇼 등 풍성한 현장 이벤트를 진행한다.

