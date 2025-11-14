"신진·중견 연구자에 투자할 차세대 국가과학자 트랙 신설해야"

한국차세대과학기술한림원(YKAST, 위원장 박철민 연세대 교수)이 정부의 국가과학자 제도 신설을 계기로 신진·중견 연구자도 시상 대상에 포함하는 전 주기형 핵심 인재 육성안을 제시해 관심이다

14일 YKAST는 '국가과학자 제도'도입에 찬성하면서도 상대적으로 소외된 신진·중견 연구자를 위한 '차세대 국가과학자 트랙' 신설을 제안하고 나섰다.

국가과학자 제도는 과학기술인을 우대하는 국가 인재 브랜드 구축을 위한 중대한 정책적 진전이지만, 정부가 이를 관련 분야 최상위 연구자 중심으로 운영하는 것은 신진·중견 연구자들을 제도적 사각지대에 놓일 수 있다는 것.

AI 인재 (제작=챗GPT)

YKAST는 이에 대한 보완책으로 기술 패권 경쟁의 최전선에서 한국 과학기술을 대표하는 ‘성장 잠재력 있는 우수 젊은 과학자'를 위한 ‘차세대 국가과학자 트랙'을 신설할 것을 제안했다.

국가과학자 제도를 특정 연령대나 경력 구간에 한정된 명예 지정이 아니라, 과학기술 지속성을 확보하기 위한 30대~50대 초반의 차세대 연구자까지 아우르는 ‘전 주기형 핵심 인재 육성 제도'로 확대·개편할 것을 주문했다.

이를 위해 YKAST는 2가지를 들고 나왔다. 국가과학자가 상징적인 명예 지정에서 벗어나 활발한 연구활동을 수행하는 '차세대 국가과학자'를 선정하고, 이들에게 연구에 몰입할 실질적인 재정 지원을 해달라는 주문이다. 이를 통해 차세대 국가 연구리더로 성장할 탄탄한 성장 사다리를 만들어 보자는 논리다.

다른 하나는 차세대 국가과학자 제도가 한국 과학기술의 세계적 위상을 높이는 제도로 운영돼야 한다는 입장이다. 젊은 리더들이 공동연구 네트워크를 구축하고, 상호 소통하는 글로벌 확장 활동에 필요한 시간, 재원, 조직적 지원을 국가가 전략적으로 뒷받침해야 한다고 주장했다.

YKAST는 지난 2017년 45세 이하 젊은 연구자를 중심으로 설립됐다. 과학기술 정책 제안, 국제협력, 융합연구 등 미래 과학기술 발전을 위한 활동을 수행한다.

박철민 위원장은 "대한민국 과학기술계는 지금 중대한 변곡점에 서 있다"며 "우수 이공계 인재가 의대로 쏠리거나 해외로 유출되는 현상을 막기 위해서라도 실효성 있는 차세대 국가과학자 트랙이 필요하다"고 말했다.

박 위원장은 또 "젊은 과학자들에 대한 지원이 한시적 조치에 머물지 않도록 정부의 자속적인 관심과 제도적 뒷받침이 이루어지기를 기대한다"고 덧붙였다.