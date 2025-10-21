"3만 4천여 은퇴 과학자를 국가 발전 동력으로…지원 프로그램 턱없이 부족"

퇴직으로 불가피하게 경력 단절을 겪는 3만 4000여 고경력 과학기술인의 전문성을 활용할 방안을 모색하는 자리가 마련됐다.

과학기술연우총연합회는 21일 대전테크노파크에서 '고경력 과기인 국가발전 기여 활성화 방안'을 주제로 제3차 정책포럼을 개최했다.

이 포럼에 참석한 전문가들은 “퇴직 과학기술인의 경력 단절 문제를 해소하고 사회적으로 이들의 재활용을 수용하는 문화가 만들어져야 한다"는데 입을 모았다.

고경력 과학기술인 국가발전 기여 활성화 방안을 주제로한 정책포렁이 21일 대전테크노파크에서 과학기술연우총연합회 주최로 개최됐다. 사진은 패널 토론 모습.

주제 발표에 나선 김태수 국가과학기술연구회(NST) 인재정책부장은 ‘퇴직과학자 활용 및 지원 정책 현황’ 공개에서 현재 운영 중인 고경력 과학기술인 지원제도와 한계점을 짚었다.

김 부장은 “고경력 과학기술인을 위한 여러 프로그램(RE-SEAT 경력이음지원, 소프트랜딩 등)이 마련돼 있지만 정년 이후 실질적으로 체감하기엔 부족한 실정”이라고 진단했다.

김 부장은 출연연 우수연구원 제도와 정년 후 재고용 제도를 언급하며 “우수 과학자의 은퇴 시점을 늦추고 퇴직 후에도 연구를 계속할 수 있도록 지원하는 장치가 있으나, 적용 대상과 기간이 제한적”이라고 설명했다.

과학기술 인재 육성 특별법 시행령 개정으로 고경력 과학기술인 지원 근거가 강화된 점도 소개했다.

김 부장은 “이제는 고경력 과학자를 시혜적 지원 대상이 아니라 국가 핵심 자산으로 인식하는 발상의 전환이 필요하다”고 강조했다.

김명수 전임출연연구기관장협의회 회장을 좌장으로 진행된 패널 토론에서는 현장의 다양한 경험을 바탕으로 문제점과 해법이 제시됐다.

패널 토론에는 ▲이대성 대덕클럽 회장 ▲송철화 한국과학기술정책연구회장 ▲남승훈 전 출연연과학깃훌인협의회총연합회장 ▲임문택 연구개발특구진흥재단 대덕연구개발특구본부장이 참석했다.

21일 고경력 과학기술인 국가발전 기여 활성화 방안을 모색하는 정책포럼이 개최됐다.(사진=과학기술연우총연합회)

이대성 대덕클럽회장은 은퇴와 동시에 연구 현장을 떠나야 하는 현실을 지적하며 “경력이 단절된 고경력 과학기술인의 전문성이 사장되는 것은 국가적 손실”이라고 말했다.

그는 "저출산·고령화로 인한 인력 부족 시대에 은퇴 과학자를 단순한 혜택 대상이 아니라 국가적으로 꼭 필요한 존재로 봐야 한다"며 인식 전환과 사회적 공감대 형성의 중요성을 강조했다.

그는 또 설문조사에서 은퇴 과학자의 71%가 별다른 향후 계획이 없거나 개인에 맡겨져 있다는 결과를 언급, 제도 부재로 인한 경력단절 현실을 환기했다.

송철화 과학기술정책연구회 회장은 국내 고경력 과학기술인 지원체계를 국제적 관점에서 비교하며 법·제도 개선 방향을 제안했다.

송 회장은 “미국의 경우 연령 차별 금지로 정년이 사실상 없고, 일본도 정년 후 재고용이 보편화되어 있지만 우리나라는 일률적인 정년퇴직으로 축적된 역량이 제대로 이어지지 못한다”고 지적했다.

송 회장은 관련 법령과 정책의 정비를 최우선 과제로 꼽으며, 예를 들어 고경력 과학기술인 지원센터를 설치해 운영 근거를 법제화하고 예산을 안정적으로 확보해야 할 것을 주문했다.

남승훈 한국표준과학연구원 책임연구원(전 연총 회장)은 실질적인 재고용 기회 확대와 멘토링 활성화를 위한 다각적인 방안을 제시했다.

남 전 회장은 은퇴 과학자가 계속 연구를 이어갈 수 있도록 성과가 입증된 연구자에게 은퇴 후에도 연구비를 지원하는 ‘지속 연구 펀드’운영이 필요하다는 제안을 내놨다.

남 전 회장은 "신진 연구자와 고경력자가 한 팀을 이루는 ‘멘토 연구실’을 도입해 세대 간 공동연구를 활성화하고, 연구성과에 따른 인센티브 체계를 마련해 동기를 부여할 것"을 주장했다.

임문택 연구개발특구진흥재단 본부장은 대덕연구개발특구본부에서 추진했던 ‘신중년 활용 성장지원사업’ 사례를 소개하며 정책 기반 확대의 필요성을 역설했다.

"정년후 재고용 제도 도입이나 퇴직전 경력 개발 프로그램 필요"

임 본부장은 안정적인 생태계 조성을 위해 “일회성 사업을 넘어 제도적으로 안착시킬 필요가 있다”며, 정년 후 재고용 제도 도입, 퇴직 전 경력개발 프로그램 등이 유효한 대안이라고 지지를 표명했다.

임 본부장은 또 “다양한 현장의 아이디어를 상시 발굴·검증하고, 은퇴 과학자들의 전문성이 산업계 수요와 효과적으로 연결될 수 있도록 지원하는 플랫폼 구축이 필요하다”고 덧붙였다.

관련기사

이 포럼에 참석한 청중에서는 과학기술인 생애주기 전반에 걸친 지원체계구축의 중요성에 공감하면서, 정부와 연구기관이 협력하여 은퇴 과학자의 경험이 사장되지 않고 새로운 가치 창출로 이어지도록 제도적 뒷받침을 강화해야 한다고 입을 모았다.

특히 이들은 ▲젊은 과학도 멘토 제공 ▲기업에 숙련된 기술 조언자를 연결해 세대와 분야를 잇는 가교역을 수행해야 할 것 등을 주문했다.