과기정통부, 선박 사이버공격 대응 모의훈련 가져

과학기술정보통신부는 해양수산부, 해양경찰청, 한국인터넷진흥원, HMM오션서비스와 12일 민관 합동 ‘선박 사이버공격 침해사고 모의훈련’을 실시했다.

지난해 11월 국내 최초로 진행된 선박 사이버공격을 가정한 민관 합동훈련에 이어 두 번째로 이뤄진 훈련으로, 최근 선박과 육상 간 위성을 통한 통신 연계가 일상화되고 이에 따른 선박 운항 시스템에 대한 사이버 위협이 고조됨에 따라 선박 사이버 공격 대응체계를 점검하기 위해 실시됐다.

훈련은 실제 해상에서 운항하고 있는 선박의 전자해도에 랜섬웨어가 설치되어 선박 안전을 위협하는 상황에서 ▲사이버공격 징후 감지 ▲상황 전파와 신고 ▲대응과 복구 ▲피해 조사 등 사이버공격에 따른 대응 전 과정에 대한 시나리오를 기반으로 진행됐다.

임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 “이번 훈련은 선박 사이버 침해사고에 대한 경각심을 환기시키고, 관계기관 및 선박회사 간 면밀한 공조와 연계를 실전과 같이 훈련하기 위해 마련되었다”며 “축적되는 경험과 데이터를 기반으로 선박 뿐 아니라 다른 산업으로 모의훈련을 확장해 민간의 사이버 대응역량을 높이도록 노력하겠다”라고 말했다.