‘생활 속 전자파 바로알기’ 국민참여 공모전 수상작 선정

과학기술정보통신부는 생활 속 전자파 바로알기 동영상 포스터 공모전 수상작 9점을 선정했다고 밝혔다.

공모에는 동영상 34점, 포스터 53점 등 총 87점이 접수됐고 전문가 심사위원단 평가를 통해 대상 1점, 최우수상 4점, 우수상 2점, 장려상 2점 등 총 9점의 수상작을 선정했다.

대상 수상작은 오상우님의 동영상 작품 ‘보이지 않는 신뢰, 전자파의 진실’ 으로 보이지 않는 방사선에 대한 막연한 두려움을 되짚어 보고, 장기간의 연구를 통해 국제적으로 검증된 과학 정보를 제시하며 “전자파는 인류의 연결과 발전을 가능하게 한 기술”이라는 메시지를 전달했다.

공모전에서는 전력설비 전자파에 대해 전문가와 함께 알아보는 내용 등 동영상 5개 작품과 전자파에 대한 정확한 정보 제공으로 국민의 불안감을 해소하는 내용의 포스터 4개 작품도 함께 선정했다.

시상식은 오는 12일 ‘2025 전파방송산업진흥주간’ 개막식 행사에서 진행되며, 상금 300만원이 부상으로 수여될 예정이다. 수상 작품들은 생활 속 전자파에 대한 올바른 이해와 정확한 정보 전달을 목적으로 온오프라인 홍보자료로 활용될 계획이다.