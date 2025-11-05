한국, APEC 과학기술혁신정책파트너십 의장국 첫 진출

과학기술정보통신부는 APEC 과학기술혁신정책파트너십(PPSTI) 의장에 박환일 과학기술정책연구원 선임연구위원이 선출됐다고 밝혔다.

이 자리에 한국인의 선출은 처음이다. 10월부터 진행된 회원국들의 투표와 동의 절차를 거쳐 21개 회원국의 만장일치로 결정됐다.

의장 진출을 계기로 한국은 과학기술 경쟁이 심화되는 글로벌 환경 속에서 아시아태평양 지역의 혁신 선도국이자 중견 리더국가로서 위상을 한층 강화될 전망이다.

박환일 박사는 지속가능발전과 글로벌 과학기술혁신정책을 전문으로 연구해 온 과학기술정책 전문가로, 지난 5년간 PPSTI 부의장직을 역임하며 회원국 간 정책협력과 의제 발전에 기여했다. 또한 과학기술정책연구원에서 다년간 국제협력과 과학기술혁신정책 연구를 수행하며 민간·공공부문을 아우르는 폭넓은 경험을 쌓아왔다.

의장 선출은 우리나라가 APEC 내 과학기술혁신 의제 설정과 실행에서 주도적인 역할을 수행할 수 있는 기회를 마련했다는 점에서도 의미가 크다.

과기정통부는 이번 성과를 계기로 APEC 정상 경주 선언의 과학기술 논의를 주도적으로 이끌어가고, 역내 공동연구와 인재역량 강화를 중심으로 한 협력 확대에 기여할 수 있도록 노력할 계획이다.

황성훈 과기정통부 국제협력관은 “한국 전문가의 국제기구 의장단 진출은 매우 뜻깊은 성과로, 아·태 지역에서 한국의 과학기술혁신 리더십이 공식적으로 인정받은 결과”라며 “박환일 신임 의장의 선출을 계기로 한국이 APEC 내 과학기술혁신 의제와 협력을 선도해갈 것으로 기대한다”고 말했다.