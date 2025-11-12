롯데케미칼, 3분기 기초화학 적자 지속…"정부 구조조정 적극 대응"

롯데케미칼이 석유화학 불황 장기화 속 적자를 이어간다.

롯데케미칼은 2025년 3분기 잠정실적(연결기준)으로 매출액 4조7천861억원, 영업손실 1천326억원을 기록했다고 12일 공시했다.

롯데케미칼은 “중장기 경쟁력 확보 및 현금흐름 개선 위해 구조적인 사업 체질개선 활동을 적극 추진 중”이라며 “정부의 석유화학산업 구조조정을 적극 대응하고 비핵심 자산 매각도 속도감 있게 적극 추진해 본원적 경쟁력 확보와 재무 안정성을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

롯데케미칼 대산 공장 (사진=롯데케미칼)

롯데케미칼 및 주요 자회사 올해 3분기 실적은 다음과 같다.

기초화학(롯데케미칼 기초소재사업, LC 타이탄, LC USA, 롯데GS화학)은 매출액 3조 3천833억원, 영업손실 1천225억원을 기록했다. 정기보수 종료에 따른 일회성 비용 제거와 원료가 하향 안정화로 스프레드가 개선되며 수익성이 개선됐다. 4분기에도 원료가 안정세가 예상되나 대외 불확실성으로 글로벌 수요 부진은 지속될 것으로 전망된다.

첨단소재는 매출액 1조 222억원, 영업이익 575억원을 기록했다. 전방산업 수요감소 및 보수적 재고 운영에도 불구하고 고부가 제품 판매 확대로 견조한 수익성을 유지했다. 계절적 비수기에 진입하는 4분기에는 정기보수 영향으로 판매량 감소가 예상된다.

롯데정밀화학은 매출액 4천434억원, 영업이익 276억원을 기록했다. 염소계열 제품의 국제가 상승과 정기보수 종료 효과로 수익성이 개선됐다. 4분기는 전방산업 보합세 속에서도 고부가 제품 중심 판매를 확대할 계획이다.

롯데에너지머티리얼즈는 매출액 1천437억원, 영업손실 343억원을 기록했다. 재고 조정 및 생산성 개선 노력에도 불구하고 고객사 조정의 영향으로 적자가 지속됐다. 4분기는 원료가 강세와 전방산업 불확실성 등 어려운 외부환경이 예상되나 AI용 고부가 회로박, 에너지저장장치(ESS)용 전지박 등 전략적 판매 확대를 지속할 계획이다.