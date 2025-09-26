롯데케미칼, 여수 헤셀로스 설비 롯데정밀화학에 매각

롯데케미칼이 재무건정성 제고를 위해 여수공장 헤셀로스 제조 설비를 계열사에 양도했다.

롯데케미칼은 25일 이사회에서 여수공장 헤셀로스 제조 설비 자산을 롯데정밀화학에 1천270억원에 양도하기로 결정했다고 공시했다.

롯데케미칼은 "주력 사업 집중과 비주력 자산 매각을 통한 재무 건전성 개선을 위함"이라고 양도 목적을 밝혔다. 일정은 오는 12월 31일 예정이다.

관련기사

롯데케미칼 여수공장 전경.(사진=롯데케미칼)

롯데케미칼은 지난 6월 수처리 사업 등 비핵심 사업을 과감하게 매각하며 사업구조 개편에 속도를 내고 있다. 롯데케미칼은 올해 상반기까지 파키스탄·인도네시아·일본 등 해외 자회사 지분 매각, 말레이시아 합성고무 법인 청산, 미국 EG 생산법인 지분 활용 등으로 약 1조7천억원에 이르는 현금을 확보했다.

롯데케미칼 관계자는 "이번 양도는 중장기적으로 주력 사업 중심으로 사업을 재편하는 전략의 일환"이라며 "롯데정밀화학 입장에서 운영 효율화를 높일 수 있고, 롯데케미칼은 자산을 매각해 재무 건전성을 제고할 수 있다"고 설명했다.