LF·삼성웰스토리·SK하이닉스·DB생명보험 등 채용

진학사 캐치는 2025년 하반기 주요 기업의 신입·경력 채용이 본격 시작됐다고 12일 밝혔다. 채용을 진행 중인 기업은 LF·삼성웰스토리·SK하이닉스·DB생명보험·에어퍼스트·알파사이츠 등이다.

LF는 11월 14일까지 ‘2025년 디자이너 체험형 인턴 채용’을 진행한다. 모집 부문은 디자이너로, 여성복, 남성복, 키즈, Acc 등 복종을 담당하게 된다. 자격 조건은 학사 이상인 자, 포트폴리오 제출이 가능한 자 등으로 자세한 내용은 공고를 참고해야 한다. 채용 절차는 ▲서류 전형 ▲인터뷰 전형 ▲인턴십(2개월) 순으로 이뤄진다.

삼성웰스토리는 11월 14일까지 ‘2025년 11월 신입사원 채용’을 진행하며, 모집 부문은 조리사와 영양사다. 공통 지원 자격은 2026년 2월 이전 졸업 또는 졸업 예정인 자, 해외여행에 결격사유가 없는 자 등으로 식음 관련 자격증 보유자, 우수한 외국어 구사 역량 보유자는 우대해 채용한다. 채용 절차는 ▲지원서 접수 ▲직무적합성 평가 ▲직무적성검사 ▲면접 ▲건강검진 순이다.

11월 2주차 인턴/신입 경력 공채속보

SK하이닉스는 11월 17일까지 ‘2025년 11월 월간 경력 채용’을 진행한다. 모집 분야는 HBM Digital Design, Interface 설계, 경영전략 인프라투자다. 공통 지원 자격은 학사 이상인 자, 해외여행에 결격 사유가 없는 자이며, 직무별 자세한 지원 자격과 우대 사항을 채용 공고를 통해 확인할 수 있다. 채용 절차는 ▲서류 지원 ▲SKCT 전형 ▲면접 전형 ▲건강검진 순이다.

DB생명보험은 11월 23일까지 ‘2025년 하반기 지원직 신입사원 채용’을 진행한다. 모집 분야는 지원직이며, 사업단 및 지점 총무와 본점 사무 등을 담당하게 된다. 지원 자격은 고졸 이상 및 초대졸 이상 졸업자, 기타 해외여행에 결격 사유가 없는 자 등이다. 전형 절차는 ▲서류전형 ▲AI역량검사 및 온라인 면접 ▲임원면접 ▲채용 검진 ▲최종합격자 발표 순이다.

에어퍼스트는 11월 30일까지 ‘2026년 각 부문 동계인턴 채용’을 진행한다. 모집을 진행하는 부서는 인사총무부, SCM부, Cluster ROC 운영팀 등이다. 공통 자격 요건 및 우대 사항은 대학교 재학생/휴학생 또는 대학원생인 자 등이다. 전형 절차는 ▲지원서 접수 ▲부서장 면접 ▲채용확정 통보 및 일정 안내 ▲인턴 근무 순으로 진행된다.

알파사이츠는 12월 26일까지 ‘2026년 상반기 주요 고객사 프로젝트 담당자(CST) 신입 채용’을 진행한다. CST는 고객사와 프로젝트 운영, 산업 이해 리서치, 전문가 섭외 및 관리 등의 업무를 담당한다. 자격 요건은 학사 학위 이상인 자, 우수한 커뮤니케이션 스킬 보유자 등이다. 전형 절차는 ▲서류 접수 ▲채용팀 인터뷰 ▲케이스 스터디 ▲문화적합성 인터뷰 ▲최종 합격 및 입사 순이다.