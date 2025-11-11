"박보검과 꽃꽂이 하러 가지 않을래?"…당근, 이용자 참여 행사 연다

지역생활 커뮤니티 당근은 ‘모임’과 ‘부동산’ 서비스에서 이용자 참여형 릴레이 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 당근이 지난달 28일 시작한 대규모 통합 마케팅 캠페인 ‘삶은당근’의 일환으로, 배우 박보검과 함께하는 플라워클래스 ‘웃음꽃 피는 모임’, 인공지능(AI)이 이용자의 상상 속 집을 구현하는 ‘말하는 대로, 꿈의 집’으로 구성됐다.

‘웃음꽃 피는 모임’은 행사 페이지에서 모임 지원서를 작성하면 응모할 수 있다. 해당 모임에 지원한 사람 중 당근이 지원서를 토대로 모임 구성원을 선정해 개별 채팅으로 안내하며, 총 7명이 일일 모임장이 된 배우 박보검과 함께 플라워클래스를 수강하는 활동을 하게 된다. 선물로 아이패드도 각 1대씩 지급된다. 응모를 완료한 이후 우리 동네 당근 모임을 둘러보면서 서비스를 경험할 경우 당첨 확률이 높아진다.

(사진=당근)

당근부동산은 누구나 당근에서 원하는 조건의 집을 찾을 수 있다는 의미를 담아 ‘말하는 대로, 꿈의 집’ 행사를 진행한다. 참여자가 자신이 원하는 집의 모습을 글로 입력하면 AI가 분석해 집의 도면을 3D 모델링으로 만들어 준다. 당첨자에게는 꿈의 집에 필요한 가전과 가구를 지원한다.

예를 들어, “나는 재택 근무하기 편한 큰 책상과 책상 옆에 와인 셀러가 있는 방이 필요해”라고 입력할 경우 당첨되면 책상과 와인 셀러를 경품으로 받을 수 있다.

기본으로 마련된 예시 이미지를 선택해서 바로 응모할 수도 있다. 자신이 만든 집을 친구, 지인에게 공유하거나 친구들의 집도 구경할 수 있으며 더 많은 친구를 초대할수록 당첨 확률이 올라간다. 당첨자는 개별 채팅으로 안내되며 한 명당 최대 500만원 상당의 가전·가구를 경품으로 받게 된다.

당근 관계자는 “당근의 모임, 부동산 서비스를 접하지 못했던 이용자도 이번 릴레이 행사를 통해 서비스를 체험해 보고 유용함을 느끼길 바란다”고 말했다.