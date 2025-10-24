당근, AI 기반 ‘여러 물건 글쓰기’ 기능 도입

지역생활 커뮤니티 당근은 AI 기술을 적용한 ‘여러 물건 글쓰기’ 기능을 출시했다고 24일 밝혔다.

당근은 여러 물건을 동시에 내놓고 판매함에도 물건마다 일일이 게시글을 등록해야 하는 불편을 해소하고, 이용자들이 더욱 편리하게 여러 물건을 판매할 수 있도록 이번 기능을 도입했다.

‘여러 물건 글쓰기’는 이용자가 다양한 물건의 사진을 한 번에 올리면 AI가 이미지를 분석해 개별 게시글로 분류하고, 각 품목에 맞는 판매글을 자동으로 작성해주는 기능이다. 판매 게시글 작성 시 ‘여러 물건 글쓰기’ 옵션을 켜고 사진을 올리면 된다. 사진은 최대 30장까지 올릴 수 있다.

(사진=당근)

예를 들어 스피커, 키보드 사진을 올리면 AI가 물품별 게시글을 자동으로 생성하고, 품목별 판매글까지 완성해준다. 이용자는 AI가 생성한 초안에서 필요한 부분만 보완하고 가격만 입력하면 게시글을 바로 등록할 수 있다.

당근 관계자는 “이번 기능을 통해 여러 판매 게시글을 등록하는 데 걸리는 시간을 줄여 이용자들이 더욱 효율적으로 거래할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 AI 기술을 적극적으로 활용해 중고거래 과정을 더 편리하게 만들기 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.