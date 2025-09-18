당근, 중고거래 ‘바로구매’ 기능 도입

배송은 CJ대한통운 담당…모든 거래는 안심결제로

인터넷입력 :2025/09/18 14:58

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지역생활 커뮤니티 당근은 결제부터 배송까지 한 번에 이뤄지는 ‘바로구매’ 기능을 도입했다고 18일 밝혔다.

‘바로구매’는 판매자가 게시글을 올릴 때 바로구매 옵션을 켜면, 해당 물품을 구매자가 바로 결제하고 택배배송까지 받아볼 수 있는 원스탑 거래 서비스다. 판매자는 ▲연락처 ▲발송지 ▲물품 무게 등 배송 정보만 입력하면 택배사가 물품을 수거하고, 구매자는 배송지를 입력한 뒤 택배비가 포함된 금액을 결제하면 물품을 받아볼 수 있다. 거래 가능 품목은 의류·잡화와 뷰티·미용 카테고리부터 우선 적용 후 이용자 수요에 따라 추가 확대를 검토할 예정이다.

바로구매의 배송 서비스는 CJ대한통운이 담당한다. 이번 기능 도입에 앞서 당근페이는 CJ대한통운과 업무협약(MOU)을 체결했다. 해당 협약을 통해 양사는 ▲하이퍼로컬 기반 생활물류 경험 제공 ▲CJ대한통운의 서비스를 활용한 이용자 친화적 배송 경험 강화 ▲양사 간의 서비스 포트폴리오 다각화와 브랜드 가치 제고를 위한 공동 협력을 이어갈 계획이다.

(사진=당근)

편리성에 더해 이용자 보호를 위한 안전장치도 마련했다. 바로구매의 모든 거래는 당근페이 ‘안심결제’를 통해 진행된다. 구매자가 물품을 받은 후 구매 확정을 해야만 판매대금이 정산되는 구조다. 또한, 개인정보 보호를 위해 판매자와 구매자 양측의 개인정보가 노출되지 않는 바로구매 전용 송장이 사용된다.

관련기사

당근은 바로구매 출시를 기념해 내달 14일까지 다양한 혜택을 제공한다. 바로구매 시 적용되는 구매자 안심결제 이용료를 기존 3.3%에서 2.2%로 인하하고, 택배비는 기존 기본 요금 3천원에서 할인된 2천400원부터 시작해 거리별로 책정된다.

당근 관계자는 “바로구매 기능은 이용자들이 비대면 상황에서도 더욱 안전하고 편리하게 거래할 수 있도록 마련한 것”이라며 “앞으로도 이용자 보호와 편의성을 위해 서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
당근 중고거래 지역생활 커뮤니티 안심결제 당근페이 바로구매 비대면 배송 CJ대한통운

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성, 5년간 6만명 신규 채용…반도체·바이오·AI 인재 집중

위메이드, 원화 스테이블코인 전용 메인넷 ‘스테이블 원’ 공개

AI 시대, 'HR의 현재와 미래' 바로 짚고 전망한다

국내 SW 기업, AI 무기 꺼냈다…AI페스타서 혁신기술 공개

ZDNet Power Center