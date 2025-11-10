기원 위스키, 英 IWSC 이어 美 SFWSC 2025서 대상 수상

대한민국 최초의 싱글몰트 위스키 브랜드 기원이 세계 3대 주류 품평회 중 하나인 ‘샌프란시스코 세계주류경연대회 2025(SFWSC)’에서 대상인 ‘베스트 오브 클래스(Best of Class)’를 수상했다.

10일 회사에 따르면 이는 지난 9월 영국 ‘국제 와인&스피릿 대회(IWSC)’에서 최고상 ‘트로피(Trophy)’를 수상한 데 이어 두 달 만의 성과로, 국내 위스키로서는 처음으로 세계 양대 메이저 대회를 모두 제패했다.

현지 시각 9일, 미국 샌프란시스코에서 열린 시상식에는 전 세계 70여 개국에서 온 200여 명의 업계 관계자들이 참석했으며, 도정한 기원 위스키 대표가 직접 무대에 올라 트로피를 수여받았다. 수상 제품인 ‘기원 시그니처’는 셰리와 와인 캐스크에서 숙성된 달콤한 풍미와 한국적 스파이스의 조화로 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

수상 대상이 된 기원 위스키 시그니처 .(사진=기원)

SFWSC의 ‘베스트 오브 클래스’는 블라인드 테이스팅을 통해 선정된 금상 제품 중 단 한 점에만 수여되는 영예로, 올해는 한국의 기원을 비롯해 대만 카발란, 인도 암룻 등이 최종 경합을 벌였다. 기원은 또 다른 제품인 유니콘으로 ‘더블 골드’를 수상하며 브랜드 경쟁력을 입증했다.

기원 위스키는 이번 수상으로 같은 해 세계 3대 주류 품평회 중 두 곳에서 최고상을 받으며, K-위스키 역사상 최초이자 세계적으로도 최단 기간 내 양대 대회 석권이라는 기록을 세웠다. 이는 한국 위스키가 글로벌 무대에서 본격적인 품질 경쟁력을 인정받기 시작했음을 의미한다.

관련기사

도정환 대표는 “이번 수상은 ‘한국적인 위스키’의 가능성을 세계적으로 입증한 의미 있는 성과”라며 “기원이 세계 주요 위스키 강국들 사이에서도 인정받는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 품질과 철학을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

한편, SFWSC는 2000년 설립된 세계 최대 규모의 주류 품평회로, 매년 2천500종 이상의 주류가 블라인드 테이스팅 방식으로 심사된다. IWSC는 1969년 영국에서 시작된 세계 최고 권위의 주류 대회로, 매년 90여 개국에서 4천여종 이상의 위스키가 출품된다.