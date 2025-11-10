요기요-두찜, '미스터트롯3' 특집 콘서트 티켓 1천장 쏜다

두찜 메뉴 중 ‘콘서트 응모’ 메뉴 주문하고, 응모하기 동의하는 방식

유통입력 :2025/11/10 17:45

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

요기요가 찜닭 프랜차이즈 전문 브랜드 ‘두찜’과 함께 트로트 팬들을 위한 연말 특별 이벤트를 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 이달 23일까지 2주간 진행되며, ‘사랑의 콜센타 세븐스타즈 X 미스터트롯3’ 연말 특집 콘서트 티켓 증정의 기회를 제공한다.

참여 방법은 요기요 앱에서 두찜 메뉴 중 ‘콘서트 응모’ 메뉴를 주문하고, 응모하기에 동의하면 자동으로 추첨 대상에 포함된다.

추첨을 통해 선정된 500명에게는 ‘사랑의 콜센타 세븐스타즈 X 미스터트롯3’ 연말 특집 콘서트 티켓을 1인 2매씩 총 1천장 증정한다.

이벤트 기간 동안 두찜 주문 고객을 위한 풍성한 할인 혜택도 마련했다. 요기요 앱에서 두찜 배달 또는 포장 주문 시 자동할인과 쿠폰 혜택이 순차적으로 적용되며 16일까지는 최대 6천원, 17일부터 23일까지는 누구나 7천원을 할인받을 수 있다.

요기요 관계자는 “오랫동안 함께해 온 두찜과 함께 연말의 즐거움을 선물하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “두찜의 따끈한 메뉴와 함께 트로트 콘서트의 열기를 더해 특별한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
세븐스타즈 미스터트롯3 콘서트 트로트 두찜 요기요

