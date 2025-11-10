요기요-두찜, '미스터트롯3' 특집 콘서트 티켓 1천장 쏜다

요기요가 찜닭 프랜차이즈 전문 브랜드 ‘두찜’과 함께 트로트 팬들을 위한 연말 특별 이벤트를 선보인다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 이달 23일까지 2주간 진행되며, ‘사랑의 콜센타 세븐스타즈 X 미스터트롯3’ 연말 특집 콘서트 티켓 증정의 기회를 제공한다.
참여 방법은 요기요 앱에서 두찜 메뉴 중 ‘콘서트 응모’ 메뉴를 주문하고, 응모하기에 동의하면 자동으로 추첨 대상에 포함된다.
추첨을 통해 선정된 500명에게는 ‘사랑의 콜센타 세븐스타즈 X 미스터트롯3’ 연말 특집 콘서트 티켓을 1인 2매씩 총 1천장 증정한다.
이벤트 기간 동안 두찜 주문 고객을 위한 풍성한 할인 혜택도 마련했다. 요기요 앱에서 두찜 배달 또는 포장 주문 시 자동할인과 쿠폰 혜택이 순차적으로 적용되며 16일까지는 최대 6천원, 17일부터 23일까지는 누구나 7천원을 할인받을 수 있다.
요기요 관계자는 “오랫동안 함께해 온 두찜과 함께 연말의 즐거움을 선물하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “두찜의 따끈한 메뉴와 함께 트로트 콘서트의 열기를 더해 특별한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.