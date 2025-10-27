요기요, T1 선수단 ‘사인 유니폼 증정' 이벤트 진행

배달앱 요기요가 글로벌 e스포츠 기업 T1의 2025 리그 오브 레전드(LoL) 국제대회 8강 진출을 기념해 ‘사인 유니폼 증정 프로모션’을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 11월 2일까지 진행되며, 요기요 주문만으로 T1 선수단 친필 사인 유니폼을 비롯해 다양한 굿즈 당첨 기회를 얻을 수 있다.

참여 방법은 간단하다. 요기요 앱에서 ‘응모하기’ 버튼을 누르고 주문하면 자동 응모가 완료되며, 배달, 포장 주문이 응모 대상이다.

경품은 추첨을 통해 총 20명에게 제공되며, 1등 5명에게는 T1 선수단의 친필 사인이 새겨진 ‘2025 T1 Worlds Uniform Jersey’가, 2등 5명에게는 ‘2025 T1 Worlds Uniform Jacket’, 3등 10명에게는 ‘T1 Keycap Set’가 증정된다.

또한, T1 공식 유튜브 채널에서는 ‘페이커(이상혁)’, ‘도란(최현준)’, ‘오너(문현준)’ 선수와 인플루언서 ‘운타라’ 박의진이 함께 출연해 연습 경기 후 야식을 즐기며 펼치는 예능 콘텐츠도 공개된다.

요기요 김혜정 CMO는 “T1의 2025 LoL 국제대회 8강 진출을 기념해 특별한 혜택과 즐거움을 동시에 전달할 수 있는 기회를 마련했다”며, “일상 속에서도 요기요와 함께 e스포츠의 열기를 느껴보시길 바란다”고 말했다.