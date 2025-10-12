한식 프랜차이즈 본죽&비빔밥‧두찜 등 식품위생법 위반 많아

장종태 의원, 본아이에프 전체 위반의 40.6% 차지…기준‧규격 위반, 위생교육 미이수 대부분

헬스케어입력 :2025/10/12 09:50

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

국민이 자주 찾는 한식 프랜차이즈 업체 중 본아이에프 계열사인 ‘본죽’과 ‘본죽&비빔밥’이 최근 5년간 식품위생법을 가장 많이 위반한 것으로 나타났다.

국회 보건복지위원회 소속 장종태 국회의원(대전 서구갑, 더불어민주당)이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 최근까지 매장 수 기준 상위 5개 한식 프랜차이즈 업체의 식품위생법 위반 총 적발 건수는 249건으로 나타났다.

업체별 위반 현황을 보면 두찜이 71건으로 가장 많았고, 한솥 61건, 본죽&비빔밥 55건, 본죽 46건, 땅스부대찌개 16건 순이었다.

특히 본아이에프 계열사인 본죽(46건)과 본죽&비빔밥(55건)을 합치면 총 101건으로 전체 위반의 40.6%를 차지했다.

연도별 위반 추이를 살펴보면, 2020년 28건에서 2021년 42건(50% 증가), 2022년 58건(38% 증가), 2023년 62건(7% 증가)으로 지속 증가하다, 2024년 49건(-21%)으로 다소 감소했다. 그러나 2025년 3월까지 10건이 이미 적발되어 연간 기준으로는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

위반 유형별로 살펴보면 완제품에서 유해 물질이 검출되거나, 제조·가공 과정에서 안전 수칙을 어기는 등의 ‘기준 및 규격 위반’이 95건으로 가장 많았다. 이어 ‘위생교육 미이수’가 91건으로 뒤를 이었는데 이 두 유형만으로도 전체 위반의 74.7%를 차지했다. 이외에도 건강진단 미실시 21건, 위생적 취급기준 위반 21건 등으로 나타났다.

업체별 세부 현황을 보면  본아이에프 계열사의 기준 및 규격 위반은 총 46건으로 전체 기준 및 규격 위반(95건)의 48.4%에 달했는데 본죽&비빔밥은 기준 및 규격 위반 24건 및 위생교육 미이수 21건, 본죽은 기준 및 규격 위반 22건 및 위생교육 미이수 15건으로 나타났다. 두찜은 기준 및 규격 위반 35건, 위생교육 미이수 15건이었다.

더불어민주당 장종태 의원

장종태 의원은 “환절기를 맞아 국민들이 자주 찾는 죽과 도시락 등 한식 프랜차이즈에서 기본적인 위생 관리가 제대로 이뤄지지 않고 있는 것은 매우 심각한 문제”라며 “프랜차이즈 본사의 체계적인 위생 점검과 함께 위반 업체에 대한 엄정한 조치를 통해 국민이 안심하고 이용할 수 있는 먹거리 환경을 조성해야 한다”고 지적했다.

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
본아이에프 한솥 두찜 본죽 장종태 국감

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'역대급 충격' 가상자산 시장, 20억 달러 규모 레버리지 청산

"호요버스 IP 총출동"… 킨텍스 뒤덮은 '호요랜드 2025'의 열기

정책 뒤집은 유튜브...영구정지 사용자 풀어준다

트럼프 "11월부터 중국에 100% 추가관세 적용"

ZDNet Power Center