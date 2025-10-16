요마트, GS더프레시와 ‘오텀 빅세일 페스타’ 진행..."최대 54% 할인"

배달앱 요기요의 장보기 서비스 ‘요마트’가 GS더프레시와 함께 ‘오텀 빅세일 페스타’를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 프로모션은 가을철 인기 상품을 합리적인 가격에 만날 수 있는 대규모 할인 행사로, 오는 17일부터 19일까지 단 3일간 진행된다.

행사 기간 동안 샌드류 아이스크림을 최대 54% 할인된 가격으로 구입 가능하며, 김치,참치 통조림 등 인기 식품 50% 할인과 냉장육 제품 1+1 혜택도 만나볼 수 있다.

최대 2만 4천원 상당의 쿠폰팩도 함께 증정한다. 첫 주문 고객을 위한 2만원 이상 주문 시 5천원 할인 쿠폰을 포함해, 주문 금액대별로 최대 8천원까지 적용 가능한 풍성한 혜택이 마련돼 있다.

요기요 관계자는 “가을철 제철 상품을 보다 알뜰하게 즐길 수 있는 기회를 준비했다”며 “앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 다양한 혜택을 이어갈 것”이라고 말했다.