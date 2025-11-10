반도체 끌고 원자력·건설기계 밀고…두산, 3Q영업익 껑충

두산이 반도체 시장 호조에 힘입은 자체사업 실적 개선과 주요 계열사 기저효과로 올해 3분기 수익성이 크게 개선됐다.

두산은 10일 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출 4조4천524억원, 영업이익 2천313억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 14.8%, 영업이익은 109.9% 증가했다.

3분기 두산 자체사업은 매출 5천241억원, 영업이익 1천87억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 59.8%, 211.5% 증가한 수치다. 특히 전자BG는 AI가속기용 및 하이엔드 메모리 반도체용 동박적층판(CCL)과 데이터센터향 차세대 소재 등의 수요 증가에 힘입어 3분기 누적 매출 기준으로 전년 동기 대비 96% 증가한 1조 3천190억원을 달성했다.

(사진=두산)

두산에너빌리티는 앞선 5일, 3분기 연결 기준 매출 3조 8천804억원, 영업이익 1천371억원을 기록했다고 공시했다. 전년동기대비 각각 14.3%, 19.4% 증가한 수치다. 신규 수주는 이번 분기에만 약 1조6천억원을 추가했으며, 3분기까지 누적 수주액은 전년대비 69.8% 증가한 5조3천903억원을 기록했다.

이에 따라 올해 수주 가이던스는 당초 10조7천억원에서 13~14조원으로 상향 조정했다. 4분기에는 체코원전 2기 주기기 제작 공급 계약과 가스터빈 추가 수주 등을 목표로 하고 있다.

두산밥캣은 지난 10월 30일 공시를 통해 3분기 매출 2조1천152억원, 영업이익 1천336억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 기저효과와 북미, 유럽 시장 수요 회복으로 전년동기대비 매출 19%, 영업이익은 6.3% 증가했다. 특히, 북미 지역 매출은 달러 기준으로 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 유럽·중동·아프리카 시장 역시 16% 성장해 회복세를 이어갔다.