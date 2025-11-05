두산에너빌, 3Q 영업익 전년비 19.4%↑…연간 수주 목표 상향

수주 잔고 증가세…올해 수주 가이던스, 10.7조→13조원 상향 조정

디지털경제입력 :2025/11/05 16:17

두산에너빌리티가 3분기 잠정실적을 공개하며 연간 수주 가이던스를 상향 조정했다.

두산에너빌리티는 5일 올해 3분기 연결 기준 매출액은 3조8천804억원, 영업이익은 1천371억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 14.3%, 19.4% 증가한 수치다. 다만 누적 기준 영업이익은 5천506억원으로 자회사 실적 감소와 관세 등 외부 요인으로 인해 전년 대비 감소했다.

에너빌리티 부문(해외 자회사 포함 기준) 수주는 3분기 약 1조6천억원 규모를 계약하며 누적 기준 5조 3천903억원을 달성했다. 주요 수주는 당진 2단계 LNG 저장탱크 3기 공사(4천458억원, 당사분 80%)를 포함해 국내외 단품, 서비스 분야 등이 있다. 수주잔고는 16조 4천174억원으로 전년 대비 1조6천억원 증가했다.

경상남도 창원시에 위치한 두산에너빌리티 본사 전경 (사진=두산에너빌리티)

한편, 두산에너빌리티는 올해 수주 가이던스를 당초 10조7천억원에서 13~14조원으로 상향 조정했다. 4분기 체코원전 2기 주기기 제작 공급 계약과 가스터빈, 계획 외 수주를 목표로 두고 있다. 매출은 6조5천억원에서 7조4천억~7조8천억원으로, 영업이익은 3천732억원에서 3천100~3천300억원으로 전망했다. 영업이익 하락 주요 원인은 급격한 주가 상승에 따른 장기 성과급 등 사업 외 외생 변수 영향이다.

주요 사업 추진 현황으로는 지난 달 가스터빈 종주국인 미국에 한국형 가스터빈 2기를 첫 수출했으며, 북미서 대형 가스터빈 수요는 지속 증가할 전망이다. 아울러, 미국 내 대형원전(AP1000) 공급 확대, 연간 20기 생산이 가능한 소형모듈원전(SMR) 전용 생산시설 투자 준비, 10MW 해상풍력터빈의 국내외 실적 확대 등이 있다.

