두산밥캣, 3Q 선방…북미 시장 회복하고 현금도 확보

두산밥캣이 3분기 실적이 주요 시장 회복에 힘입어 우상향했다.

두산밥캣은 올해 3분기 매출액 2조 1천152억원, 영업이익 1천336억원을 기록했다고 30일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 19%, 6.3% 증가한 수치다. 순이익은 실적 개선과 일회성 요인인 법인세 환급 영향으로 같은 기간 27% 늘어난 819억원으로 집계됐다.

이번 실적은 지난해 기저효과와 함께 북미·유럽 시장 수요 회복이 주요 요인으로 작용했다고 회사 측은 설명했다.

특히 북미 지역 매출은(이하 달러 기준) 전년 동기 대비 17% 증가하며 전체 실적을 견인했고, 유럽·중동·아프리카 시장 역시 16% 성장해 회복세를 이어갔다. 반면 아시아·라틴아메리카·오세아니아 지역은 수요 감소의 여파로 9% 감소했다.

핵심 사업인 소형 장비 부문도 기저효과로 20% 매출 성장을 기록했다. 포터블 파워 부문은 16% 증가, 산업차량은 9% 감소했다.

두산밥캣은 이번 분기에도 현금 창출력을 유지했다. 3분기 말 기준 순현금은 지난해 말 대비 약 1억 4천100만 달러 증가했다.

한편, 이날 두산밥캣은 3분기 배당금을 1주당 400원으로 결정했다. 지난해 발표한 기업가치 제고 방안에 따라 연간 최소 배당금을 1천600원으로 설정하고, 분기별 배당을 실시하고 있다.