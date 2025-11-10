코인원, 참여형 거래 이벤트 ‘코인원 어드벤처’ 진행

코인원(대표 이성현)은 오는 13일까지 일상 참여형 거래 이벤트 ‘코인원 어드벤처’를 진행한다고 7일 밝혔다.

‘코인원 어드벤처’는 하루 한 번의 거래를 ‘탐험’으로 표현하고, 지속적인 참여를 통해 보상을 받는 모험 콘셉트의 거래 이벤트다. 총 6천만원 상당의 가상자산이 상금으로 제공되며, 10일부터 13일까지 나흘간 진행된다.

참여 방법은 이벤트 기간 동안 오버테이크 종목을 하루에 한 번 이상 거래하면 된다.

코인원 어드벤처 이벤트

이벤트 보상은 ▲데일리 탐험 ▲누적 탐험 ▲완주 혜택 등 세 가지 단계로 구성된다.

먼저, 하루 한 번 이상 오버테이크 종목을 거래한 모든 참여자에게는 데일리 탐험 혜택으로 매일 8백만 원 상당의 가상자산이 균등 분배된다. 이벤트 기간 동안 총 3천2백만 원 상당의 보상이 데일리 탐험 혜택으로 지급될 예정이다.

또한, 3일 이상 데일리 탐험에 참여한 이용자는 누적 탐험 혜택 대상자가 되며, 이들에게는 총 2천만원 상당의 추가 보상이 균등 지급된다. 아울러, 이벤트 기간 동안 4일 연속 참여한 이용자 중 추첨을 통해 선정된 20명에게는 총 8백만원 상당의 보상이 완주 혜택으로 주어진다.

이 외에도 친구 초대를 통한 ‘탐험 메이트 혜택’도 운영된다. 데일리 탐험 대상자 가운데 친구를 가장 많이 초대한 상위 5명에게는 총 4백만 원 상당의 가상자산이 균등 지급된다.

관련기사

이벤트 참여 보상은 11월 18일 지급될 예정이며, 자세한 내용은 코인원 애플리케이션을 통해 확인할 수 있다.

코인원 마케팅 담당자는 “이번 이벤트는 거래 규모가 아닌 단순 참여만으로 누구나 보상을 받을 수 있도록 구성했다”며 “하루 한 번 거래를 통해 가상자산 경험을 넓히고 다양한 혜택도 누릴 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.