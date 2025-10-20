코인원, 신규 이용자에게 6개월 수수료 무료 혜택

가상자산 거래소 코인원(대표 이성현)이 자사 신규 고객을 대상으로 최대 6개월간 수수료 무료 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.

기존 상시 운영 중인 ‘신규 고객 수수료 무료 이벤트’의 혜택 범위와 기간을 파격적으로 확대했다.

이번 이벤트는 2025년 1월 1일부터 거래 이력이 없는 코인원 고객이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다. 코인원의 수수료 할인 쿠폰 서비스를 무료 체험하는 형식으로 오는 2026년 4월 30일까지 약 6개월 동안 진행된다.

코인원 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 ‘거래 수수료 0원 혜택받기’ 버튼을 누르면 자동으로 수수료 무료 혜택을 받을 수 있다. 30일간 거래금액 3억 원까지 거래 수수료 무료 이용 쿠폰이 즉시 적용되며, 이벤트 기간 내 언제든지 한도 기간 및 금액이 갱신된 쿠폰을 재발급 받을 수 있다. 단, 이벤트 혜택 적용을 위해서는 반드시 혜택 알림 수신을 설정해야 한다.

한편, 코인원은 오는 31일까지 첫 거래 달성 고객을 대상으로 최대 25만 원 상당의 가상자산을 제공하는 ‘10월 첫 거래 이벤트’도 진행하고 있다. 신규 고객 수수료 무료 혜택을 이용하면 부담 없이 참여할 수 있다. 기타 이벤트와 관련된 자세한 사항은 코인원 공식 홈페이지와 앱을 통해 확인할 수 있다.

이성현 코인원 대표는 “최근 가상자산 투자에 대한 관심이 크게 증가하는 가운데, 신규 투자자의 진입장벽을 낮추고자 이번 이벤트를 선보이게 됐다. 최대 6개월간 한도 없이 수수료 무료 혜택이 제공되는 만큼, 코인원을 통해 부담 없이 가상자산 투자를 시작해 보시기 바란다.”고 밝혔다.