DB하이텍, 3분기 영업이익 806억원…전년比 71% 증가

산업용 전력반도체 수요 지속 확대 영향

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/11/10 08:54

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

DB하이텍이 3분기 연결기준 매출액 3천747억원, 영업이익 806억원으로 잠정 집계됐다고 10일 밝혔다. 

각각 전년동기 대비 30%, 71% 증가했으며, 영업이익률은 22%를 기록했다.

회사 측은 지난 분기에 이어 전력반도체 수요의 지속적인 증가가 실적에 긍정적으로 작용했다고 설명했다. 응용 분야 중에서는 산업향의 매출 증가가 두드러졌다.

경기 부천시에 있는 DB하이텍 본사(사진=DB하이텍)

DB하이텍 관계자는 “고부가·고성장 제품을 중심으로 전력반도체 기술 경쟁력을 제고하는 동시에, 해외 사업 확대, 신사업 추진 등을 통해 사업 기반을 견고히 할 계획”이라고 밝혔다.

DB하이텍은 국내 최초 시스템반도체 파운드리 전문기업이자 2008년 세계 최초로 0.18 마이크로미터(um) 복합전압소자(BCDMOS) 공정 기술을 개발한 국내 대표 강소기업이다. 

관련기사

중국, 대만, 일본, 미국 등에 400여 개 고객사를 두고 있으며, 전력반도체 분야에서는 세계적인 수준의 경쟁력을 인정받고 있다. 특히, DB하이텍처럼 저전압(5V)부터 고전압(1200V)까지 모든 전력반도체 제품 설계를 지원하는 파운드리 기업은 전 세계에서 손에 꼽는다.

한편 DB하이텍은 11월 10일부터 11일까지 국내 기관 투자자를 대상으로 3분기 경영실적 발표 기업설명회를 개최할 예정이다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
DB하이텍 반도체 8인치 파운드리 전력반도체

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성·SK 메모리팹 가동률 상승...소재·부품 업계도 증산 본격화

[ZD브리핑] 2026년 AI-ICT 산업·기술전망 엿본다...지스타2025 개최 예정

T1, 롤드컵 3연속 우승…풀세트 접전 끝 KT 제압

검색·메신저 회사 이미지 벗는다...네카오, AI 에이전트 플랫폼 시동

ZDNet Power Center