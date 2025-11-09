이기준 한국공학한림원 초대회장 별세

한국공학한림원을 창립하고 초대 회장을 지낸 이기준 전 서울대 총장(전 교육 부총리)이 9일 0시 2분께 서울대병원에서 별세했다. 향년 87세.

충남 아산 출신인 고인은 서울대 공대 화학공학과를 졸업하고 같은 대학원에서 석사학위를 받은 후 미국 워싱턴대에서 화학공학 박사 학위를 받았다. 1971년부터 서울대 화학공학과 교수로 재직했으며, 1998~2002년 서울대 총장을 지냈다.

이기준 한국공학한림원 초대 회장 (사진=한국공학한림원)

1996년에는 한국공학한림원을 설립해 초대 회장을 맡았고, 이후 교육인적자원부 장관(2005)과 과총 회장(2008~2011) 등을 역임했다. 과총 회장 시절에는 해외 한인 과학자 네트워크 구축에도 힘을 쏟았다.

'화학공학요론'과 '반응공학', '이동현상', '공학기술복합시대' 등 저서를 남겼다. 유족으로는 부인 장성자 전 한국양성평등교육진흥원장, 아들 이성주 카이스트 교수 등 2남이 있다.

빈소는 서울대병원 장례식장 1호실에 마련됐다. 발인은 11일 오전 6시 30분이다. 장지는 충남 아산 선영이다.