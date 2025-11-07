배민B마트, 빼빼로데이 맞아 한정판 기획세트 단독 판매

배달의민족 운영사 우아한형제들은 배민B마트에서 롯데웰푸드와 함께 빼빼로데이를 맞아 한정판 ‘B마트X빼빼로 열빼로 10입’ 기획세트를 단독 판매한다고 7일 밝혔다. 행사는 오는 11일까지 진행된다.

이번 한정판 세트는 오리지널 3개, 아몬드 4개, 초코필드 3개로 구성됐으며, 꽃다발을 연상시키는 민트색 포장과 ‘내 마음 열빼로 드려요’라는 문구로 선물용 감성을 더했다.

제품을 구매한 고객에게는 ‘보석반지’ 사탕이 증정되며, 포장 상자에는 ‘검은머리 빼빼로 될 때까지’라는 문구를 넣어 유쾌한 콘셉트를 완성했다.

(사진=우아한형제들)

가격은 1만4천990원(정가 1만7천900원)이며, 2만원 이상 구매 고객에게는 배민B마트 2천 원 할인 쿠폰이 제공된다. 한정판 빼빼로 기획전은 지난해에 이어 두 번째로, 전년 행사에서는 한정판 상품 4종이 전체 빼빼로 판매액의 70%를 차지할 만큼 인기를 얻은 바 있다.

배민B마트는 이번 협업을 계기로 간식과 디저트 상품군을 확대하고, 브랜드와의 협업 마케팅을 강화할 계획이다. 우아한형제들 김지현 간식MD팀장은 “지난해의 뜨거운 호응에 힘입어 올해도 롯데웰푸드와 협업을 이어가게 됐다”며 “앞으로도 배민B마트만의 색깔을 살린 다양한 디저트 상품과 협업을 선보일 것”이라고 말했다.