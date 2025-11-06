"굿즈 받다보니 네이버 서비스가 한눈에"…‘단25’ 가보니

“검색 서비스를 개발하는 일에 종사하고 있어 관련 세션을 들으러 방문했어요. 굿즈를 받고 싶어 여러 부스를 체험하다 보니 네이버 서비스에 대해 더 잘 알게 됐어요.”

6일 서울 코엑스에 마련된 팀네이버 컨퍼런스 ‘단25’ 부스 체험존. 현장을 방문한 한 20대 후반의 개발자 여성은 검색 서비스에서 인사이트를 얻기 위해 현장을 찾았다가 네이버가 준비한 부스에 방문한 후 플랫폼 내 다른 서비스에 대한 이해도를 높일 수 있었다고 말했다.

이날 네이버는 현장에 비전 스테이지를 기준으로 한편에는 네이버와 협력한 기업 및 네이버 그룹사 서비스를 볼 수 있는 부스를, 다른 한편에는 네이버 자체 서비스를 자세히 소개한 부스를 조성했다.

6일 서울 코엑스에서 열린 '단25' 외부 부스에 방문하기 위한 관람객들로 전시장이 북적거렸다. (사진=지디넷코리아)

네이버와 협력한 기업으로는 삼성전자와 현대차, 스포티파이가 이름을 올렸다. 삼성전자의 부스에서는 스마트폰 갤럭시Z 폴드7 화면 안에서 재생되는 영상에 나오는 음성을 그대로 텍스트로 변환해 한글로 번역해주는 서비스를 체험해 볼 수 있었다. 이 서비스는 파파고 플러스 앱을 통해 구현되며 해당 기능은 내달 말부터 사용 가능하다.

6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 컨퍼런스 '단25' 외부에 마련된 삼성전자 부스. 갤럭시Z 폴드 7 안에 재생되는 영상이 파파고 플러스 앱에서 곧바로 한글로 번역되고 있다. (사진=지디넷코리아)

현대차도 네이버와 협력한 인포테인먼트 서비스를 들고 나왔다. 차세대 인포테인먼트 시스템으로 불리는 ‘플레오스 커넥트’에는 내년 2분기 네이버 앱과 네이버 지도, 네이버 웹 브라우저가 탑재된다.

시스템에 담긴 네이버 앱을 통해 날씨, 주식 동향 뿐만 아니라 웹 브라우저에서는 웹툰, 유튜브도 볼 수 있었다.

해당 부스 직원은 “어떤 서비스가 들어갈지는 아직 확정되지 않았으나, 부스에는 동영상과 웹툰 등의 서비스를 실제처럼 체험할 수 있도록 차량 내부 목업을 준비했다”며 “기능이 탑재될 차량 기종은 아직 정해지지 않은 상태”라고 설명했다.

6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 컨퍼런스 '단25' 외부에 마련된 현대차 부스. 현대차 인포테인먼트 서비스에 네이버의 지도 앱이 구동되고 있다. (사진=지디넷코리아)

부스에 참여한 네이버 그룹사는 네이버랩스와 네이버클라우드가 대표적이다. 네이버랩스는 매핑로봇 ‘M2’와 어라운드 로봇 시리즈, 루키 시리즈, 사족보행로봇 ‘미니치타’, 양팔로봇 ‘엠비덱스’를 선보였다. 매핑로봇 M2는 AR 서비스를 구축하는데 주로 활용되며 어라운드 로봇에는 자율주행 ‘어라운드 플랫폼’이 탑재됐다.

그 중에서도 눈에 띈 것은 루키 시리즈와 미니치타다. 루키 시리즈는 네이버 본사 1784에서 구동되는 로봇으로 이름을 알렸고, 미니치타는 MIT 대학원 과정 학생들과 석상옥 네이버랩스 대표가 함께 개발해 대다수의 사족보행로봇의 기초가 되는 로봇이다. 네이버랩스는 MIT 등과 소형 휴머노이드 로봇 ‘미니노이드’를 개발하고 있으며, 이달 말 사옥 1784에서 가동될 예정이다.

6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 컨퍼런스 '단25' 외부에 마련된 비전 스테이지에서 한 관람객이 XR 기기 체험을 하고 있다. (사진=지디넷코리아)

비전 스테이지에서는 네이버의 동영상 스트리밍 서비스 치지직과 연동된 확장현실(XR) 기술력을 엿볼 수 있었다. 기기를 착용한 뒤 치지직 XR 앱을 켜면 케이팝 아이돌 무대와 버추얼 스트리머의 콘서트 현장을 실제로 눈으로 보는 것과 같은 경험을 할 수 있었다. 스튜디오 정중앙에서는 콘텐츠 맞춤형 버추얼 배경이 재생되는 모습을 목격 가능했다.

스튜디오에서 나오면 네이버의 자체 서비스별로 마련된 부스가 방문객들을 반겼다. 이들 가운데서는 네이버지도 부스가 방문객들로 북적였다. 부스 내에는 이미지를 스캔해서 정확하게 파악하고 길을 증강현실(AR)로 안내해주는 ‘AR 길안내 서비스’가 준비됐다.

네이버 지도에 구현된 AR 길안내 서비스.

이 서비스를 구현하는데 활용된 실내 AR 내비게이션은 GPS 신호가 닿지 않는 곳에서도 스마트폰 카메라만으로 이용자 위치와 방향을 인식해 AR로 길을 안내해준다. 디지털 트윈 기술과 AI 비전 측위 기술 등이 적용됐으며, 이 기능은 코엑스에 우선 제공된 후 유동인구가 많고 복잡한 복합 공간을 중심으로 대상 시설을 확대해 나갈 예정이다.

이외에도 웹 브라우저 네이버웨일, 네이버의 나침반은 사용자, 팀네이버 인재영입과 같은 부스들도 조성됐다.