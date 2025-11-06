‘검색 기업’→‘에이전트 플랫폼’...네이버, AI로 정체성 바꾼다

네이버가 내년부터 순차적으로 선보일 인공지능(AI) 에이전트를 통해 기업 정체성을 전면 개편한다. ‘검색 중심 플랫폼’에서 벗어나 사용자의 의도를 이해하고 직접 행동을 수행하는 ‘AI 에이전트 플랫폼’으로 진화하겠다는 구상이다.

김범준 네이버 최고운영책임자(COO)는 6일 서울 코엑스에서 개최된 팀네이버 통합 컨퍼런스 ‘단25’에서 “그동안은 검색 서비스가 가장 대표적인 네이버의 정체성이었다”며 “‘원하는 것을 찾아드릴게요’라고 하는 사업자에서 앞으로는 고객이 원하는 것을 수행해 줄 수 있는 에이전트 서비스로서 자사의 정체성을 바꾸겠다”고 언급했다.

이어 “내년 여름정도에는 AI 탭이 출시되면 사용자가 정말로 원하는 것을 제안하는 통합 에이전트의 모습을 보여드릴 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

김범준 네이버 COO가 6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 통합 컨퍼런스 '단25'에서 기자간담회를 진행하고 있다.

또 그는 네이버의 모든 서비스가 하나의 서비스처럼 유기적으로 연결되는 ‘심리스한 경험’을 자사 AI 에이전트의 장점으로 꼽았다.

김 COO는 “가게 점원들처럼 적재적소에 나를 도와줄 수 있는 경험이야말로 정말로 부드러운 에이전트 경험이 아닐까 생각한다”며 “온 서비스 AI를 통해 좋은 사용 경험을 제공하면 시간이 지난 후 진짜 훌륭한 에이전트의 표준으로 자리매김할 것”이라고 내다봤다.

AI탭서 통합 에이전트 경험 제공…비즈니스 솔루션도 공개

이같은 네이버의 전략은 내년부터 차례로 공개될 AI 에이전트를 바탕으로 실현된다. 이날 네이버는 내년 1분기 AI 쇼핑 서비스 ‘네이버플러스 스토어’에 쇼핑 에이전트 출시 계획을 알렸다. 이후 2분기에는 통합검색이 AI 에이전트를 기반으로 진화한 ‘AI탭’을 선보일 예정이다.

이를 위해 네이버는 서비스 전반 데이터와 기술 인프라를 하나로 통합한 ‘에이전트 N’을 새롭게 구축했다. ‘에이전트 N’은 온서비스 AI를 통해 축적된 버티컬 AI 역량을 고도화해 사용자의 맥락을 이해하고 다음 행동을 예측 및 제안하며 실행까지 이어지는 구조로 만들어졌다.

네이버는 내년부터 비즈니스 통합 에이전트 ‘에이전트 N 포 비즈니스’도 공개할 예정이다. 이 서비스는 쇼핑, 광고, 플레이스 등 모든 사업자들을 위한 AI 솔루션으로, 그동안 분산돼 있던 사업자 솔루션과 데이터를 하나의 비즈니스 허브로 통합해 사업자가 AI를 기반으로 비즈니스 환경을 분석하고 상황을 진단, 개선하는데 도움을 준다는 것이 회사 측 설명이다.

최수연 네이버 대표가 6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 통합 컨퍼런스 '단25'에서 '에이전트 N'에 대해 소개하고 있다. (사진=네이버)

피지컬 AI 위해 GPU만 1조원 넘게 투자…미니노이드는 이달 말 사옥 도입

현장에서 네이버는 AI 적용의 다음 단계인 ‘피지컬 AI’ 투자 계획도 구체화했다. 피지컬 AI를 구현하기 위해 국내 최대이자 최고 수준의 인프라를 목표로 AI 생태계 경쟁력을 위한 데이터센터와 컴퓨팅 투자를 적극적으로 확대한다. 내년까지 1조원 이상의 GPU 투자를 진행할 방침이며 네이버 사옥 1784와 각 세종 데이터센터를 연결하는 피지컬 AI의 테스트베드가 본격적으로 운영된다.

네이버클라우드는 이같은 기술과 인프라를 기반으로 산업 특화 AI 생태계를 확장해나간다. 조선, 에너지, 바이오 등 주요 산업 기업과 협력해 AI 기반 공정 운영, 설비 관리, 품질 예측 등 제조 전 과정에서의 AI 활용을 지원한다. 또 산업 현장에 최적화된 기술이 빠르게 자리잡을 수 있도록 뒷받침한다.

피지컬 AI의 하드웨어 부분 중 하나인 로봇 가운데, 매사추세츠공과대학과 네이버가 협력해서 개발하고 있는 소형 휴머노이드 로봇 ‘미니노이드’도 영상을 통해 모습을 드러냈다. ‘미니노이드’는 최수연 네이버 대표의 기조연설 중 제시된 영상에서 모습이 잠시 비췄다.

(왼쪽부터) 6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 통합 컨퍼런스 '단25'에서 전시된 루키1, 루키2. 루키는 미니노이드와 함께 사옥을 돌아다니며 커피 등을 배달하는 실험에 나설 예정이다. (사진=지디넷코리아)

김유원 네이버클라우드 대표는 이달 말부터 ‘미니노이드’가 제2사옥 네이버1784에서 나타날 것을 예고하기도 했다. 김 대표는 “이달 말쯤 1m 정도 되는 휴머노이드 로봇이 사옥에서 고된 노동에 시달리고 있는 모습을 아마 볼 수 있을 것”이라고 밝혔다.

해당 로봇은 네이버의 로봇 클라우드 ‘아크’와 웹 기반 로봇 운영체제(OS) ‘아크 마인드’를 통해 구동된다. 로봇 OS 및 제어 플랫폼은 네이버가 최고 수준의 역량을 가지고 신성장동력을 확보할 수 있을 것이라고 자신하는 분야이기도 하다.