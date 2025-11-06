딥엘, 신규 AI 에이전트 솔루션 공개…업무 자동화 시대 연다

딥엘이 새로운 에이전트형 인공지능(AI) 솔루션과 번역 품질 관리 플랫폼을 선보이며 지식근로자의 생산성을 혁신하고 기업 워크플로우 효율성 극대화에 나선다.

딥엘은 지난 5일 독일 베를린에서 개최한 연례 컨퍼런스 딥엘 다이얼로그에서 '딥엘 에이전트'와 '커스터마이제이션 허브'를 공개했다고 6일 밝혔다.

새롭게 발표된 두 솔루션은 AI를 기반으로 기업의 언어 업무를 자동화하고 브랜드 언어의 일관성과 번역 품질을 높이도록 설계됐다. 특히 딥엘 에이전트는 반복적이거나 수동적인 사무 업무를 대신 수행하는 자율형 AI 도우미로, 번역과 커뮤니케이션뿐 아니라 고객 관리·마케팅·영업 등 다양한 영역에서 활용 가능하다.

(사진=딥엘)

딥엘 에이전트는 사용자의 지시 없이도 스스로 추론·계획·실행을 수행하는 AI 비서형 도구다. 고객관계관리(CRM)·이메일·캘린더·프로젝트 관리 툴 등과 연동되며 '휴먼 인 더 루프' 방식으로 정밀성과 통제력을 유지하면서도 자동화를 구현한다.

딥엘은 이 솔루션을 1천명 이상의 베타 사용자와 함께 2만건 이상의 실제 업무에서 테스트한 바 있다. 예컨대 영업팀은 딥엘 에이전트를 활용해 잠재 고객 조사, 맞춤형 아웃리치 메시지 작성, 후속 일정 조율 등을 자동화할 수 있다.

고객 서비스 부문에서는 재고 확인이나 교환 처리 등 반복 업무를 신속히 처리할 수 있다. 이같은 기능을 통해 사용자는 업무 전환 비용을 줄이고 조직은 전략적 의사결정이나 창의적 업무에 집중할 수 있다는 설명이다.

또 다른 핵심 발표는 커스터마이제이션 허브다. 이 플랫폼은 기업의 용어집, 스타일 가이드, 번역 메모리를 통합 관리해 번역 품질의 일관성을 유지하고 사후 편집 시간을 줄여준다.

커스터마이제이션 허브는 딥엘의 문맥 기반 번역 기술 위에 구축돼 브랜드 고유의 어조와 용어를 자동 적용하며 오류 발생을 최소화한다. 이를 통해 기업은 빠른 프로젝트 완성과 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.

딥엘은 이 허브를 통해 번역 워크플로우의 표준을 새롭게 정의한다는 목표다. 딥엘은 이번 솔루션 공개와 함께 딥엘은 신규 언어 70여 개를 추가해 총 100개 이상 언어를 지원하게 됐다.

유럽·중동·아프리카 지역의 언어뿐 아니라 크로아티아어·보스니아어·세르비아어·스와힐리어·아프리칸스어 등이 포함됐다. 아시아 태평양 지역에서도 힌디어·말레이어·타갈로그어·벵골어 등 주요 언어가 순차적으로 추가될 예정이다.

이 외에도 이번 딥엘 다이얼로그 행사에서는 '딥엘 보이스 포 줌', '딥엘 마켓플레이스' 등 신제품이 공개되며 연구개발(R&D) 중심 전략이 집중 조명됐다. 딥엘은 언어 번역부터 일상적인 워크플로우에 이르기까지 기업 효율성을 높이는 AI 솔루션을 확대해 나갈 방침이다.

야렉 쿠틸로브스키 딥엘 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "많은 고객들이 반복적이거나 일관성이 떨어지는 업무로 인해 생산성 저해를 경험한다"며 "딥엘 에이전트와 커스터마이제이션 허브가 이 문제를 해결할 것"이라고 강조했다.

이어 "우리의 에이전틱 솔루션은 일상적인 프로세스를 자동화함으로써 조직이 더 영향력 있는 업무에 집중하도록 돕고 커스터마이제이션 허브는 수동 검토를 최소화해 프로젝트 완성을 가속화한다"며 "두 솔루션은 효율성·속도·확장성을 재정의하며 언어 및 업무에 대해 변화하는 요구 사항을 충족하고 기업의 성공을 지원할 것"이라고 덧붙였다.