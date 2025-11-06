비댁스, 리플 ‘이노베이션 어워드 2025’ 수상… 한국 기업 중 유일

가상자산 커스터디 기업 비댁스는 글로벌 블록체인 선도 기업 리플이 수여하는 ‘이노베이션 어워드 2025(Ripple Innovation Award 2025)’ 수상자 중 유일한 한국 기업으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 수상은 지난 4일 미국 뉴욕에서 열린 ‘리플 스웰(Ripple Swell) 2025’ 행사에서 발표됐다.

리플 이노베이션 어워드는 리플 생태계 내에서 기술 혁신성과 실사용 기반 가치를 입증한 파트너 기업에게 수여되는 상으로, 업계에서 높은 권위를 인정받고 있다.

비댁스는 이 상을 통해 안전한 커스터디 기술력, 철저한 보안 체계, 디지털 자산 인프라의 확장성을 공식적으로 인정받았다. 특히 리플이 강조하는 ‘실사용 중심의 혁신(Real-World Utility)’ 부문에서 비댁스의 ‘프라임 커스터디 솔루션(Prime Custody Solution)’이 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

프라임 커스터디 솔루션은 원화 및 미국 달러 기반 스테이블코인 간 온·오프램프 연동, 스테이킹, 에스크로, 렌딩, 거래 지원 등 기관 고객을 위한 통합 디지털 자산 서비스를 제공하는 기술이다.

이번 수상에는 비댁스를 포함해 프랑스의 소시에테 제네랄(Forge), 스위스의 룰매치, 아랍에미리트의 잔드은행, 영국의 Ctrl Alt, 브라질의 브라자은행 등 각국 대표 금융 기관들이 함께 이름을 올렸다.

비댁스는 이들 글로벌 기업들과 함께 블록체인 산업의 주요 혁신 주체로 인정받으며, 국제적 위상을 더욱 강화하게 됐다.

류홍열 비댁스 대표는 “이번 수상은 한국을 넘어 글로벌 시장에서도 비댁스의 기술력과 도전정신이 인정받았다는 의미”라며 “앞으로도 안전하고 투명한 커스터디 서비스를 통해 블록체인 산업의 신뢰를 확산해 나가겠다”고 밝혔다.

비댁스는 이번 수상을 계기로 글로벌 커스터디 네트워크 확장과 함께 디지털 자산 관리 및 인프라 고도화를 본격적으로 추진할 계획이다.