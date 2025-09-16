비댁스, 부산 벡스코에서 '비댁스 1DAY 아이디어톤' 개최 예고

비댁스는 오는 10월 26일 부산 벡스코 제1전시장에서 ‘비댁스 1DAY 아이디어톤’을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 블록체인 기술을 활용한 창의적인 디지털 서비스 아이디어를 발굴하고, 이를 통해 부산 지역 블록체인 생태계를 활성화하는 데 목적이 있다.

비댁스는 서울에 집중된 블록체인 행사 및 인재 편중 현상을 완화하고, 부산 블록체인특구의 실질적인 활성화를 위해 이번 행사를 기획했다. 특히 부산 가상자산거래소가 주관하는 ‘2025 Blockchain Week in Busan(BWB)’과의 전략적 연계를 고려해, 부산을 중심으로 한 기술 및 사업 기반의 아이디어톤을 마련했다.

비댁스 1DAY 아이디어톤_포스터

이번 아이디어톤에는 전 세계 레이어1 플랫폼들이 후원사 및 심사위원으로 참여해 주목을 끈다. 아발란체, 폴리매쉬, GK8 등 글로벌 블록체인 프로젝트들이 참여하며, 이용자들은 이들의 멀티체인 생태계 인프라를 기반으로 아이디어를 구현하게 된다. 단순한 기획을 넘어, 멀티체인 상에서 실현 가능한 프로젝트를 중심으로 평가가 이뤄지며, 기술적 실현 가능성과 실용성에 중점을 둔다.

비댁스는 이번 아이디어톤을 통해 이용자들에게 개발 및 비즈니스 관점에서의 후속 기회를 제공할 계획이다. 비댁스 개발팀과 글로벌 블록체인 파트너들과의 협업 가능성은 물론, 우수 이용자에게는 부산 또는 서울 지역에서의 비댁스 인턴십 채용 기회도 제공된다. 이번 대회는 단기적 성과를 넘어서 실제 채용, 기술 연계, 창업으로 이어지는 중장기 기회로 이어질 것으로 기대된다.

행사는 만 19세 이상이면 누구나 참여할 수 있으며, 오전 10시부터 오후 6시까지 진행된다. 이용자들은 현장에서 팀을 구성하거나 사전 기획한 아이디어를 바탕으로 멀티체인 기술을 활용한 프로젝트를 구상하고 발표하게 된다.

총 일곱 개 팀을 선정해 총 600만 원의 상금과 시상을 진행하며, 대상 수상팀에게는 150만 원의 상금이 수여된다. 이 외에도 ▲최우수상 두 팀(각 100만 원), ▲우수상 두 팀(각 50만 원), ▲장려상 두 팀(각 40만 원)이 수여될 예정이다. 수상 외에도 글로벌 레이어1 기업과의 네트워킹, 후속 사업화 지원, 실무 프로젝트 연계 등 다양한 부가 혜택이 제공된다.

류홍열 비댁스 대표는 “이번 아이디어톤은 블록체인 기술을 중심으로 한 실험과 도전의 무대이자, 지역 청년들이 글로벌 생태계로 진입할 수 있는 통로가 될 것”이라며 “부산이 블록체인 특구로서의 정체성을 공고히 하고, 기술 기반 생태계를 유치하는 핵심 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 대회는 만 19세 이상 성인이라면 누구나 한 명부터 다섯 명까지 팀을 구성해 참여할 수 있다. 참가 신청 및 행사 관련 자세한 내용은 비댁스 공식 홈페이지와 사회관계망서비스 채널을 통해 순차적으로 안내될 예정이다.