비댁스, '스트라디바리우스 밋 갈리아노' 클래식 공연 개최

비댁스가 오는 24일 서울 청담동 더 라움에서 ‘Stradivarius Meets Gagliano in Seoul’ 클래식 공연을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 KBW 2025 사이드 이벤트로 실물자산(RWA) 토큰화와 클래식 음악을 결합한 새로운 문화·투자 경험을 선보인다.

디지털 자산 커스터디 선도기업 비댁스(BDACS)가 나스닥 상장사이자 글로벌 디지털 자산 인프라 선도기업인 갤럭시디지털 그리고 글로벌 웹3.0 선도기업 애니모카 브랜즈와 함께 참여한다.

비댁스 KBW 2025 사이드이벤트 이미지

행사는 클래식 공연과 패널 토론을 결합한 특별 프로그램으로 구성된다. 이번 공연에서는 윤해원과 김래은 바이올리니스트가 참여하여 스트라디바리우스와 갈리아노 명기로 협연하며 파가니니의 대표작인 ‘카프리스 제24번’을 연주한다.

특히, 세계 최고의 현악기 제작자 안토니오 스트라디바리가 1708년에 제작한 걸작 바이올린 ‘스트라디바리우스-엠프레스 카테리나’와 1735년 제작된 니콜라우스 갈리아노 바이올린이 함께 무대에 오르는 특별한 공연이다. 스트라디바리우스는 독특한 목재 처리와 디자인으로 인해 복제가 거의 불가능한 특유의 소리를 낸다고 알려져 있다.

지난해, 갤럭시는 자회사 GK8을 통해 스트라디바리우스를 이더리움 블록체인 상에서 디지털 자산으로 성공적으로 토큰화한 바 있다. 이는 바이올린 소유주 얏 시우가 스트라디바리우스가 지닌 가치의 접근성을 확대하고, 악기의 역사적 의미를 블록체인을 통해 영구히 보존하고자 하는 취지에서 시작됐다.

실물자산을 글로벌 시장에서 어떻게 관리하고 가치를 평가하며 활용할 수 있는지 블록체인 기술 적용하여 입증한 대표적 선례로 손꼽힌다.

이어서, 공연 후 패널 토론에는 비댁스 공동창업자인 김탁종 최고전략책임자(CSO), ‘스트라디바리우스’ 소유자이자 애니모카 브랜즈 공동창업자 얏 시우 회장, 갤럭시 글로벌 트레이딩 책임자 제이슨 어반이 참여해 실물자산 토큰화와 블록체인 기반 금융 혁신에 대해 심도 있는 논의를 펼칠 예정이다.

류홍열 BDACS 대표는 “이번 KBW 2025 사이드 이벤트는 단순한 네트워킹을 넘어, 실물자산 토큰화가 가져올 금융 혁신을 미리 엿볼 수 있는 자리”라며 “BDACS는 갤럭시, 애니모카 등 글로벌 파트너들과 함께 규제 내에서 확장 가능한 인프라를 제공함으로써 새로운 디지털 자산 시대를 선도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

류 대표는 또한 “우리나라는 지금 디지털자산 시장에 있어 중요한 전환점에 서 있다”며 “BDACS는 스테이블코인, 비트코인 현물 ETF를 비롯한 다양한 디지털자산 기반 금융서비스 확대의 핵심 역할을 담당해 나가겠다”고 강조한 바 있다. 이처럼 신뢰성과 확장성을 겸비한 인프라 구축이야말로 BDACS가 지향하는 바이며, 이번 행사를 통해 그 비전을 대내외에 명확히 전달할 계획이다.

보다 상세한 행사 정보와 참가 신청 방법 등은 BDACS 공식 홈페이지와 KBW 2025 사이드 이벤트 안내 페이지, 소셜미디어 등을 통해 공지될 예정이다. 관심 있는 기관 투자자와 업계 관계자는 사전 등록을 통해 참석할 수 있다.