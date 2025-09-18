비댁스, 원화 스테이블코인 KRW1 공식 발행

비댁스(대표 류홍열)는 18일 원화 스테이블코인 KRW1을 공식 발행하며 원화 기반 스테이블코인 기술 검증(Proof of Concept, PoC)을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 발행은 원화 증거금의 입금에서 발행 및 블록체인 상의 검증까지 모든 과정을 순조롭게 마치며 기술적 안정성을 입증한 성과다.

KRW1은 비댁스가 2023년 12월 상표 등록을 완료한 독자적 원화 스테이블코인 브랜드다. 비댁스는 설립 초기부터 디지털 자산 시장에서 스테이블코인이 핵심 인프라로 자리매김할 것을 예측하고 선제적으로 관련 기술 개발과 기획을 추진해 왔다. 당시 국내외에는 관련 규제가 마련되지 않았으나, 비댁스는 ‘Go-to-Market’ 전략을 바탕으로 시장 선점을 위한 투자를 이어가며 기술과 인프라를 축적해왔다.

이번 발행은 단순히 스테이블코인 발행에 그치지 않는다. 비댁스는 발행 관리 시스템과 더불어 사용자 간 이체 및 검증이 가능한 애플리케이션까지 함께 개발하여 실제 유통 환경을 구현했다.

증거금 구조 또한 100% 원화 담보율을 기반으로 하며, 증거금은 시중은행 계좌에 예치된다. API 연동을 통해 담보금 상태가 실시간으로 확인·검증되며, 이는 스테이블코인 발행의 신뢰성을 제고하는 중요한 장치로 작용한다. 이번 기술 검증을 통해 은행이 스테이블코인 생태계에서 핵심적 역할을 함을 확인했다.

기술적 기반 역시 차별화되어 있다. KRW1은 아발란체 블록체인 네트워크에서 최초 발행되었으며, 아발란체는 국내에서도 그 기술적 우수성이 인정된 글로벌 블록체인 인프라다. 한국인터넷진흥원(KISA) 역시 아발란체 등 주요 네트워크를 공공망 구축에 활용할 수 있다는 연구 결과를 발표한 바 있으며, 아발란체는 비댁스의 주요 글로벌 파트너 가운데 하나로 꼽힌다.

비댁스는 KRW1을 특정 기업이나 결제 생태계에 국한하지 않고, 송금·결제·투자·예치 등 금융 전반에서 활용할 수 있는 범용적 스테이블코인으로 발전시킬 계획이다. 나아가, 민생회복지원금과 같이 공공의 영역에서 금융수수료 부담을 획기적으로 줄일 수 있는 지급결제 인프라로 활용되는 데에도 역점을 둘 계획이다.

이를 위해 다양한 금융·테크 기업과의 협업을 확대할 예정이며, 향후 디지털자산 기본법에서 제안되는 스테이블코인 기술 표준으로 채택되는 것도 기대하고 있다. 나아가 기술 라이선스 제공이나 공동 고도화 등 다양한 사업 모델을 열어두고 있으며, 글로벌 스테이블코인과의 연계 협력 가능성도 모색 중이다.

류홍열 비댁스 대표는 “비댁스는 단순히 자산을 보관하는 커스터디 기업이 아니다”라며, “디지털 자산 시장의 인프라를 제공하고 법인 및 기관투자자를 포함해 공공기관까지 다양한 고객의 자산을 관리하는 파트너로서, KRW1은 이러한 비댁스의 역할을 강화하고 고객 가치 증대에 획기적인 전기가 될 것”이라고 강조했다.

관련기사

아바랩스 아시아 대표 저스틴 킴은 “KRW1의 성공적인 발행 실증은 규제에 부합하는 스테이블코인을 위해서는 최적화된 고성능·안정적인 블록체인이 필요함을 보여준 사례다. 아발란체의 기술과 지속적으로 성장하는 실물자산 생태계는 비댁스와 그 얼라이언스 기관들이 한국 디지털 경제를 위해 신뢰할 수 있고 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 기여할 것이다.”라고 밝혔다.

KRW1에 대한 상세 정보와 백서는 비댁스 원화 스테이블코인 홈페이지에서 확인할 수 있다.