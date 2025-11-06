대규모 집회 예고 의협 "의사 불리한 제도 왜 추진하나”

검체검사 개편‧성분명처방‧한의사 엑스레이 허용 반발...11‧16일 궐기대회 예정

헬스케어입력 :2025/11/06 15:44

대한의사협회가 전국의사 대표자 궐기대회를 예고하며 정부를 향한 투쟁 기조를 분명히 했다.

의협은 우선 오는 11일 오후 세종시 보건복지부 앞에서 ‘검체검사 제도개편 강제화 전면 중단 촉구 대표자 궐기대회’를 연다. 16일에는 국회 앞에서 ‘국민건강수호 및 의료악법 저지를 위한 전국의사 대표자 궐기대회’도 열 계획이다.

김택우 대한의사협회장 (사진=의협)

이는 최근 정부와 여당이 추진하고 있는 여러 제도 개편 때문이다. ▲검체검사 위·수탁 제도 개편 ▲성분명 처방 입법안 ▲한의사 엑스레이 허용 시도 등이 대표적이다. 의협은 이러한 개정법률안들이 “국민 건강에 위협을 초래할 수 있다”라며 반발하고 있다.

의협은 전달 ‘범의료계 국민건강보호 대책특별위원회’를 구성하고, 대정부 투쟁을 선언했다.

이들은 “의사의 처방권과 전문성을 침해하고, 필수의료 및 일차의료 시스템의 근간을 해치며, 국민건강을 심각히 위협하는 문제점을 대내외적으로 알리고, 불합리한 보건의료정책 개선을 촉구할 것”이라고 밝혔다.

아울러 “의료계 전체 뜻을 모아 의료 현장을 외면한 정부의 정책에 맞서겠다”라며 “일방적 제도 강행을 저지하겠다”라고 덧붙였다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
