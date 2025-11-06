"삼성 XR 헤드셋 ‘갤럭시XR’, 내년 출시 국가 확대"

삼성전자가 올해 선보인 확장현실(XR) 헤드셋 ‘갤럭시XR’이 내년에는 출시 국가를 확대할 전망이다.

IT매체 샘모바일이 5일(현지시간) 삼성전자가 2026년 독일, 프랑스, 캐나다, 영국 등으로 갤럭시XR의 판매 국가를 늘릴 계획이라고 보도했다.

삼성 갤럭시XR이 내년에 출시 국가를 확대한다는 소식이 나왔다. (사진=씨넷)

올해 삼성전자는 갤럭시XR을 한국과 미국에서만 출시했다. 다만, 샘모바일은 “출시국이 아직 정해진 것은 아니며, 생산량 확대와 함께 더 많은 앱과 XR 경험이 제공될수록 출시 국가가 더 늘어날 가능성도 있다”고 전했다.

갤럭시XR은 삼성, 구글, 퀄컴이 공동으로 구축한 새로운 플랫폼 ‘안드로이드 XR’이 실행되는 최초의 기기다.

주요 사양으로는 ▲16GB 램 ▲256GB 스토리지 ▲스냅드래곤 XR2+ 2세대 칩이 탑재됐으며, ▲4.3K 마이크로 OLED 디스플레이 ▲돌비 애트모스 공간 오디오 기능 등을 지원한다. 또한, 구글의 인공지능(AI) 비서인 제미나이가 탑재돼 사용자의 시선과 동작을 인식하고 명령 수행을 돕는다.

샘모바일은 “삼성이 첫 XR 헤드셋 출시 이후, 글로벌 시장 본격 진출에 앞서 주요 시장에서의 시장 반응을 살피려고 하는 것으로 보인다”며, “2026년은 갤럭시 XR이 진정한 글로벌 제품으로 자리매김하는 해가 될 수 있다”고 평가했다.