로옴, MSI 게이밍 노트북용 어댑터에 채택

로옴은 자사 EcoGaN™ 파워 스테이지 IC(집적회로)가 세계적인 게이밍 브랜드 MSI의 노트북용 AC 어댑터에 채택됐다고 6일 밝혔다.

이번 어댑터는 글로벌 전원 전문기업 델타 일렉트로닉스가 개발한 제품으로, 로옴의 EcoGaN™ 파워 스테이지 IC ‘BM3G005MUV-LB’와 델타의 첨단 전원 기술이 결합됐다. 이를 통해 기존 어댑터 대비 대폭적인 소형화와 저전력화를 실현했다.

로옴의 EcoGaN™ 파워 스테이지 IC가 탑재된 델타의 AC 어댑터.(사진=로옴)

EcoGaN™ 파워 스테이지 IC를 탑재한 델타의 어댑터는 전력 공급 용량을 높이고, 피크 구간에서도 높은 출력 전력을 안정적으로 유지할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 고성능 GPU와 CPU를 사용하는 게이밍 노트북의 높은 부하 환경에서도 안정적인 전력 공급이 가능하다.

최근 게이밍 노트북의 성능 향상으로 전력 소모가 커지면서, 고출력·소형 AC 어댑터에 대한 수요가 늘고 있다. 로옴의 GaN(질화갈륨) 기술은 낮은 ON 저항과 고속 스위칭 성능을 갖춰, 전원의 고효율화와 주변 부품의 소형화에 기여한다.

특히 로옴의 파워 스테이지 IC는 650V GaN HEMT, 게이트 드라이버, 보호 회로, 주변 부품을 하나의 패키지로 집적했다. 기존 실리콘 MOSFET(Si-MOSFET) 을 단순히 대체하는 것만으로도 GaN의 성능을 극대화할 수 있다는 게 특징이다.

레드 린 뎉라 전원사업부 총괄은 “로옴의 EcoGaN™ 기술 덕분에 MSI용 AC 어댑터에서 대전력 공급·에너지 효율·소형화를 모두 실현했다”며 “향후에도 로옴과 협력해 차세대 저전력 전원 솔루션을 확대해 나가겠다”고 말했다.

사토루 나테 로옴 파워 GaN 솔루션 개발부 총괄 과장은 “델타와의 협업은 전원 시스템 분야에서의 장기적 기술 교류의 성과”라며, “이번 사례를 계기로 게이밍 PC뿐 아니라 서버·산업기기·자동차 등 다양한 분야에서 고효율 전원 솔루션을 확대하겠다”고 전했다.