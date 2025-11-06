넥슨, 오프라인 행사 'FC 프로 페스티벌 2025' 한국팀 출전

넥슨코리아(공동 대표 강대현∙김정욱)는 EA 코리아 스튜디오가 개발한 정통 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’의 한국 대표팀이 오프라인 행사 ‘FC 프로 페스티벌 2025’에 출전한다고 6일 밝혔다.

EA가 개최하는 이번 ‘FC 프로 페스티벌 2025‘는 글로벌 이용자를 초청하는 오프라인 행사로, 이날부터 9일까지 베트남 호치민 사이공 전시 컨벤션 센터에서 진행된다. 이번 페스티벌에서는 글로벌 프로 선수, 크리에이터, 이용자가 함께하는 ‘FC 온라인’ 국가대항전 및 이벤트 매치를 개최해 다양한 볼거리를 선사한다.

먼저 첫날 한국, 중국, 태국, 베트남 각 국가별 프로선수 2인으로 구성된 대표팀이 출전해 2대2 팀전 토너먼트 방식으로 경쟁하는 총 상금 2만 달러 규모의 ‘올스타’ 대회를 진행한다. 한국 대표팀으로는 ‘FC 온라인’ 최상위 정규리그 ‘2025 FSL 서머’ 최종 결승 진출자인 DRX ‘Chan’ 박찬화, T1 ‘Ofel’ 강준호가 출전한다.

7일에는 한국, 중국, 태국, 베트남 각 국가별 프로선수 1인, 크리에이터 2인, 이용자 1인 총 4인이 한 팀을 이루어 총 상금 4천 달러를 두고 경쟁하는 ‘내셔널 챌린지’ 대회가 개최된다. 한국 대표팀의 프로선수는 DRX ‘Chan’ 박찬화, 크리에이터는 ‘제독신’ 박준효, ‘국호형’ 이호, 이용자는 ‘FC 온라인’ 2부 리그인 ‘FC 온라인 퓨처스 리그(FFL) 스프링’ 2위 GEN CITY ‘Nova’ 이민석이 출전한다. 11월 9일에는 ‘올스타’ 대회, ‘내셔널 챌린지’ 각 대회의 결승전이 개최된다.

한편, 넥슨은 이번 ‘FC 프로 페스티벌 2025’를 기념해 다양한 이벤트를 실시한다. ‘FC 온라인’ 공식 유튜브 채널 생중계 화면에 나타나는 쿠폰번호 입력 시 ‘BP’, ‘선수팩’ 등 보상을 지급하며, 공식 SOOP 채널에서는 생중계 시청자를 대상으로 추첨을 통해 ‘넥슨캐시’를 지급하는 ‘드롭스 이벤트’를 진행한다. 이와 함께, ‘FSL’ 공식 인스타그램 ‘응원 댓글 이벤트’를 통해 ‘넥슨캐시’를 추가로 증정한다.